Medolla, grande successo per il 1° G.P. Aceto Balsamico Tradizionale Familiare della Bassa

MEDOLLA – Successo per il 1° G.P. Aceto Balsamico Tradizionale Familiare della Bassa, a favore della Scuola Materna “ Laura Benassi “ di Medolla – “Progetto Aule Verdi Dentro e Fuori “.

Ancora una volta la Società del Menecò si è impegnata per sostenere la Scuola Materna e l’Organizzazione di Volontariato Diogene di Medolla nel finanziamento del progetto del rinnovamento del parco e delle aree esterne della Scuola dell’infanzia di Medolla.

Alla fine della serata sono stati raccolti oltre 1.500 euro che sono stati consegnati a Giorgio Sgarbi, presidente di Diogene, organizzazione di volontariato operante sul territorio di Medolla che si prefigge, con attività e fondi, progetti di promozione scolastica e sociale.

Fondamentale e determinante è stato il supporto della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e di Giuseppe Prandini, responsabile della Consorteria per l’Area Nord, che ha organizzato e curato la parte “tecnica”.

Nelle serate del 5 e 6 Settembre si sono riuniti al Menecò 20 assaggiatori della Consorteria per esaminare i 27 campioni in gara. Il 1° , 2° e 3° classificato sono stati premiati con i tragni che la Società del Menecò ha commissionato ai Maestri Maiolicari Faentini; pezzi unici dipinti a mano da esporre con orgoglio in acetaia.

Tutti gli altri partecipanti, classificati a pari merito fuori dal podio, sono stati premiati con una pergamena con attestato di partecipazione . La serata è stata aperta dalla dr.ssa Sonia Menghini del Lions di Mirandola, che ha illustrato brevemente le finalità solidali del Lions e che anche per questa serata ha voluto affiancare e sostenere La Società del Menecò.

Ha preso poi la parola Maurizio Fini , Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP che ha onorato la serata della sua presenza dando lustro al questa manifestazione . Il Gran Maestro ha fatto un breve excursus delle origini e della storia dell’aceto balsamico – L’Aceto Balsamico è indissolubilmente legata al territorio modenese ma le sue origini risalgono a un tempo lontano, attraversando secoli, usanze e definizioni. La produzione e il consumo di aceto risale a tempi molto antichi: già intorno al 4000 a.C. i Babilonesi lo ricavavano facendo fermentare datteri, fichi, albicocche e lo usavano come condimento o per conservare altri alimenti. Nel corso del tempo, poi, l’uomo è intervenuto sul semplice prodotto ‘aceto’ per modificarne le caratteristiche e renderlo maggiormente appetibile negli usi domestici. Tra questi, caratterizzati e distinti fra loro sia per la materia prima usata che le diverse metodologie di produzione, da secoli, hanno acquisito vasta fama gli ‘aceti alla modenese’. La realtà odierna tuttavia presenta uno scenario più decifrabile rispetto al passato. Accanto al Balsamico Tradizionale prodotto da migliaia di famiglie nella quiete del loro sottotetto e per le quali l’aspetto della commercializzazione rappresenta l’ultimo dei pensieri, si trovano in vendita due distinti aceti, neppure fra loro comparabili: l’Aceto Balsamico di Modena IGP e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, al quale, dal 2000, viene riconosciuta la Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Maurizio Fini ha inoltre menzionato le importanti iniziative contro i prodotti Italian Sounding nel mondo che danneggiano pesantemente , sia dal punto di vista economico che di immagine la produzione nazionale di alta qualità certificata . Ha concluso informando che è in corso la richiesta del riconoscimento dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena come patrimonio immateriale dell’Unesco.

Particolare menzione e ringraziamento anche per i soci del Menecò che rispondono sempre alla chiamata del presidente Danilo Paraluppi; senza l’impegno dei quali queste serate non sarebbero assolutamente realizzabili.

Si ringraziano inoltre tutti quanti , a vario titolo , hanno contribuito alla riuscita della manifestazione . Particolare menzione per il Banco BPM / filiale di Medolla e Farmacia Medolla della dr.ssa Susanna Gilli. Grande successo per la cena ovviamente tutta a base di aceto balsamico, che ha

soddisfatto anche i palati più esigenti .

L’appuntamento è ora per il settembre 2023 per il 2° Gran Premio Aceto Balsamico Tradizionale Familiare della Bassa.

