San Felice, conferenza sul fenomeno baby gang dopo gli episodi di violenza nella Bassa

SAN FELICE SUL PANARO – Si terrà il prossimo giovedì 13 ottobre, alle ore 20.30, presso il Pala Round di San Felice sul Panaro, la conferenza dal titolo emblematico “Le cosiddette baby gang: un fenomeno da capire”. L’intento dell’incontro, che segue i numerosi episodi di violenza che si sono verificati nei mesi scorsi in provincia di Modena e, in particolare, nella Bassa modenese, dove, ad agosto, a San Felice, una baby gang ha tentato di rapinare ed aggredire una ragazza in stazione e, in un’altra occasione, ha provato a compiere un furto ai danni di un supermercato, mentre a Mirandola, tra gli altri episodi, sono state danneggiate diverse auto nel parcheggio del Mc Donald’s e, nei mesi scorsi, un ragazzino è stato aggredito e ferito al Bowling, è quello di provare ad individuare le cause del fenomeno e le possibili soluzioni. All’incontro parteciperanno il dott. Mario Paternoster, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Modena, il maggiore Stefano Cavolo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Carpi, il dottor Andre Bilotto, psicologo e psicoterapeuta e presidente AICS, la dottoressa Milena Casalini, sociologa e presidente CUG Ausl di Modena e il dottor Cosimo Zaccaria, avvocato penalista del foro di Modena. Interverranno per un saluto il sindaco di San Felice, Michele Goldoni, Roberto Butelli, segretario provinciale del Siulp, e Mirella Guicciardi, docente Unimore e coordinatrice CPO CUP della Regione Emilia-Romagna.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017