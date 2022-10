Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi e licenzia subito quattro top manager

A poche ore dalla scadenza fissata dal giudice, il noto miliardario Elon Musk ha completato l’operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari. “L’uccello è libero” è stato il tweet, in riferimento al celebre logo del social network (un uccellino blu), pubblicato da Musk per annunciare l’acquisto di Twitter.

Musk: prime mosse alla guida di Twitter

Musk ha fatto subito piazza pulita licenziando, come primo atto da proprietario di Twitter quattro top manager, tra cui il ceo Parag Agrawal. Gli altri silurati – riporta l’Ansa – sono il chief financial officer Ned Segal, il responsabile degli affari legali e della ‘policy’ Vijaya Gadde, e il general counsel Sean Edgett.

