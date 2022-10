Finale Emilia, “Immagini in musica”: torna la mostra di Massimo Aleotti e Sabrina Golinelli

FINALE EMILIA – Torna, domenica 16 ottobre, a partire dalle ore 17, presso il birrificio Obici di via Cappuccini, a Finale Emilia, la mostra “Immagini in musica” di Massimo Aleotti e Sabrina Golinelli. Abbigliamento, fotografia e musica creano attraverso il loro abbinamento ciò che sarà possibile vedere nella mostra “IMMAGINI IN MUSICA”, una raccolta di 33 fotografie scattate da Massimo Aleotti e Sabrina Golinelli, una canzone che per ognuna di loro descrive il momento in cui è stata impressa nei loro occhi, un QRCODE che sarà possibile inquadrare sul luogo dell’esposizione per ascoltare l’intero brano creando la propria personale play list. A Finale Emilia ci sarà una novità rispetto alle versioni precedenti della mostra: Massimo Aleotti canterà, infatti, le canzoni corrispondenti agli scatti accompagnato dalla sua chitarra e da piccole sorprese. Sabrina Golinelli intreccerà, invece, con le note musicali un racconto in cui solo la sua voce si sentirà guidata dalla base musicale. I due artisti hanno, inoltre, creato una linea di abbigliamento, dal nome “Follow your dreams”, in cui le foto verranno riprodotte su tessuti fino a creare capi unici.

