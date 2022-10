Lavori in centro a Finale Emilia, commercianti e sindaco a confronto

FINALE EMILIA- Il sindaco Claudio Poletti ha incontrato venerdì 7 ottobre- nella sala consiliare del MAF di viale della Rinascita- una folta rappresentanza del Comitato Commercianti e Attività Produttive e diversi esercenti del centro storico di Finale Emilia.

Il primo cittadino ha illustrato la situazione dei lavori di rifacimento della piazza Garibaldi, dell’intervento di ripristino del ponte vecchio, la ricerca di parcheggi alternativi di servizio alle attività commerciali e le possibilità di riapertura di via Cesare Battisti, dove i lavori di recupero del Duomo sono ormai alle battute finali.

Poletti ha poi risposto alle tante sollecitazioni che i commercianti finalesi hanno posto all’attenzione dell’Amministrazione.

“Si è trattato di un incontro positivo – spiega il sindaco – almeno dal mio punto di vista, perché credo che il confronto, anche acceso, sia fondamentale per rafforzare quello spirito di comunità che può aiutare a risolvere i problemi della nostra città. Voglio ringraziare il presidente del Comitato Commercianti e Attività Produttive Massimo Magni per l’impegno che sta mettendo nello svolgere il suo ruolo e lo spirito collaborativo che non fa mai mancare”.

Problemi che per i commercianti sono davvero tanti ormai da tempo e che la chiusura della piazza e del ponte vecchio rendono ogni giorno più pesanti.

“Siamo ben consapevoli – aggiunge Poletti – delle tante difficoltà che i nostri commercianti stanno affrontando. Così come siamo consapevoli che non è facile risolverle rapidamente. Ci adoperiamo però quotidianamente per cercare almeno di alleviarle, anche se comprendo che siano arrabbiati”.

Per quanto riguarda piazza Garibaldi il sindaco ha dettagliato l’evolversi del cantiere e spiegato le ragioni dell’attuale sospensione del cantiere, dovute a una variante di progetto per l’individuazione di un materiale più idoneo per il drenaggio delle piante che saranno collocate nella vasca centrale. Ha poi evidenziato un’ulteriore problematica che si sta cercando di risolvere insieme a Sorgea, relativa alla sostituzione delle fognature, che risultano di proprietà dei privati, in una parte della piazza.

“In ogni caso – dice Poletti – lunedì 10 ottobre i lavori riprenderanno per la posa dello strato di calcestruzzo rosa sul lato del marciapiede della rana. Speriamo che la ripartenza del cantiere contribuisca ad accelerare l’esecuzione dei lavori, alleviando anche lo stato d’animo dei commercianti della piazza che hanno lamentato il fastidio di vedere pochi operai all’opera nel cantiere”.

Il sindaco ha poi spiegato che verranno realizzati parcheggi aggiuntivi all’interno di palazzo Pirani, edificio che verrà alienato per poter acquistare altri spazi, già individuati, da destinare a ulteriori parcheggi di servizio al centro storico.

“Per quanto riguarda il ponte – prosegue Poletti – stiamo aspettando la comunicazione del tribunale per capire se potremo finalmente affidare il cantiere alla ditta che ha legittimamente vinto l’appalto. Già da lunedì solleciteremo la risposta in tutte le modalità possibili, per capire come procedere”.

Riguardo la riapertura di via Cesare Battisti, è stato spiegato che è stato rilevato un problema relativo all’organo del Duomo che deve ancora essere ricollocato. Finché la soprintendenza non darà il via libera al riposizionamento dello strumento, non sarà possibile una riduzione del cantiere così da poter riaprire la strada.

Nel dialogo con i commercianti è emersa anche la problematica del decoro urbano in generale, una cui maggiore cura potrebbe favorire le attività del centro.

“La presenza dei cantieri – dice il sindaco Poletti – complica le cose. Stiamo però cercando soluzioni con Geovest per migliorare la situazione. In ogni caso abbiamo già adottato una serie di misure che qualcosa hanno certamente migliorato. Lo stato dei cimiteri cittadini oggi è senz’altro migliore. Abbiamo eseguito lavori di asfaltatura e in diverse strade e sono in corso quelli di rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, siamo intervenuti per il rifacimento e la sistemazione di diversi marciapiedi, abbiamo sostituito tutti i semafori con impianti a led di ultima generazione, sono stati eseguiti diversi interventi sull’illuminazione pubblica nel capoluogo e nelle frazioni, il verde pubblico è più curato, grazie alla convenzione con la Città Metropolitana di Bologna che assicura sfalci regolari. Abbiamo, poi, effettuato un censimento puntuale su tutto il patrimonio arboreo, individuando e risolvendo diverse criticità, in particolare per quanto riguarda la sicurezza”.