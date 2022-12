Dalla Bassa all’Ucraina: dieci mesi di viaggi e aiuti da parte di una coppia di Medolla

MEDOLLA – Loro sono Mariya e Mykhailo: originari dell’Ucraina, vivono in Italia dal 2006, per la precisione nella Bassa modenese, a Medolla. La loro storia di solidarietà e aiuti verso i propri connazionali – riportata da “Il Resto del Carlino” – inizia a fine febbraio, nel momento dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e dura tuttora.

Da Medolla all’Ucraina: dieci mesi di aiuti

La coppia ucraina residente a Medolla, infatti, in questi dieci mesi ha continuato incessantemente, con l’aiuto della popolazione, delle realtà produttive e di svariate associazioni della Bassa modenese e, più in generale, del territorio modenese, a compiere viaggi in Ucraina (uno al mese da febbraio ad oggi) per consegnare aiuti di ogni tipo (da vestiti a medicinali, ad altri beni di prima necessità) alla popolazione locale, stremata da mesi di conflitto. Il prossimo viaggio è in programma in questi giorni: si recheranno in Ucraina, nella zona di confine con la Romania. Carico principale di questo viaggio saranno cinque generatori, beni diventati fondamentali in Ucraina ora che i blackout sono frequenti a causa dei danni subiti dalle infrastrutture e dalla rete elettrica nel corso dei mesi di guerra.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017