Medolla: supporto alla comunità ucraina, targa di ringraziamento per la Società del Menecò

MEDOLLA – La comunità ucraina di Medolla ha donato alla Società del Menecò di Medolla una targa per esprimere gratitudine e stima per le numerose attività organizzate in supporto al popolo ucraino. Sin dall’inizio della guerra, infatti, la Società del Menecò si è impegnata con diverse raccolte di medicinali e cene solidali in favore del popolo ucraino provato da tanti mesi di conflitto.

La targa donata dalla comunità ucraina di Medolla alla Societò del Menecò riporta la poesia “Considero valore …. ” di Erri de Luca. Molte delle sue opere sono caratterizzate da un linguaggio poetico ed evocativo che dà voce ad un’umanità dolente; questa poesia elenca fondamentali valori (grandi e piccoli) che il poeta ha conosciuto, ma anche molti che non ha conosciuto.

La Società del Menecò ringrazia la Comunità ucraina di Medolla per questo attestato.

