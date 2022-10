Contro le violenze in Iran e in Ucraina Mirandola scende in piazza con un sit in

MIRANDOLA- Venerdì 14 ottobre in piazza Costituente si è svolto il sit-in organizzato dal Comitato per la pace Mirandola per mantenere viva l’attenzione sulle violenze sulle donne e sulla popolazione dell’Iran e sulla guerra in Ucraina come su tutte le altre guerre nel mondo.

“Tagliare i capelli è un simbolo di lutto, un rituale antico in Iran e in alcuni Paesi del Medio Oriente. Un simbolo di grande tristezza, ma anche di volontà di non sottomettersi alle ingiustizie. Significa che sono così triste da ignorare la mia bellezza di donna- scrive il Comitato- Non sappiamo quanti delle nostre giovani generazioni sanno che c’è chi, alla loro età, muore per avere sciolto i capelli. Perché considera l’essere nata donna una fortuna e un vanto, non una vergogna o addirittura una prigione e che i capelli possono essere una bandiera da sventolare con orgoglio e non una vergogna da nascondere”.

“La libertà, purtroppo, ha ancora bisogno di martiri, in Iran come in Ucraina colpita da una terribile guerra che dura da febbraio scorso dove i più deboli, come donne bambini e anziani, pagano il prezzo di sofferenza più alto, come succede in tutti i conflitti in corso nel mondo intero che non vanno dimenticati come purtroppo accade a molti di noi, dove la pace e la libertà si sono trasformate in una pigra consuetudine- prosegue il Comitato mirandolese- Siamo testimoni di una cosa senza precedenti: la rivolta delle donne in Iran, con la presenza coraggiosa di giovani ragazze. E’ una rivolta prima di tutto culturale una rivolta della libertà vestita di bellezza che ci insegna che la pace non è solo il contrario di guerra, non è solo lo spazio temporale tra due guerre… Pace è di più. E’ la Legge della vita. Pace è quando noi agiamo in modo giusto e quando tra ogni singolo essere regna la giustizia”.