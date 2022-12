Discarica Finale Emilia, l’Osservatorio: “Salute dei cittadini a rischio”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa l’osservatorio civico “Ora tocca a noi” interviene nuovamente sulla questione discarica di Finale Emilia:

“Nei giorni scorsi l’Osservatorio Civico “Ora tocca a noi” in accordo con Carlo Valmori, ha presentato alla Procura di Modena una memoria integrativa composta di atti e documenti con l’obbiettivo di farli approdare all’interno del procedimento penale relativo alla discarica Feronia/Hera di Finale Emilia. L’oggetto di questa memoria integrativa riguarda la grave contaminazione ambientale, il rischio cancerogeno ed il pericolo tossico a cui da molti anni sono esposti i cittadini.

Il documento affronta molteplici aspetti riguardanti la vergognosa vicenda della discarica di Finale Emilia, ed in particolare pone l’attenzione sul fatto che questo sito è chiaramente contaminato, ragion per cui l’autorizzazione della nuova discarica non avrebbe dovuto essere rilasciata. Siamo di fronte ad una colossale violazione della legge!!!

Le acque sottostanti le due discariche risultavano già nel passato e lo sono tuttora, pesantemente contaminate sia per il superamento della Concentrazione di Soglia di Contaminazione (CSC), ma soprattutto per il superamento dei valori di Soglia di Rischio (CSR) di molteplici inquinanti. La prova decisiva che dice in modo chiaro ed inequivocabile che siamo difronte ad un grave rischio di danno alla salute dei cittadini, è rappresentata dall’Analisi di Rischio Sito Specifica che venne fatta nel 2015, nella quale si evidenziava la contaminazione in corso e le conseguenze per la salute umana. In particolare nelle conclusioni di questo rapporto tecnico si legge testualmente: “I risultati della quantificazione del rischio per la salute umana, evidenziano valori del rischio cancerogeno e del pericolo tossico superiori ai valori soglia degli standard internazionali ed ai limiti di legge vigenti”.

A distanza di anni questo fondamentale documento è stato completamente ignorato ed alla luce delle sue risultanze, nessun intervento di messa in sicurezza permanente o di bonifica è stato eseguito, continuando ad esservi valori di CSC superiori ai massimi consentiti per molti elementi e sostanze inquinanti ed in particolare: Ferro, Manganese, Arsenico, Nichel, Boro, Antinomio, Triclorometano, Nitriti, Solfati. A questo punto è necessario che l’imminente processo giudiziario faccia piena luce sulle responsabilità di questo grave inquinamento e sulle molteplici colpe di chi doveva procedere alla bonifica del sito e non lo ha fatto!!!

Auspichiamo che tutte le forze sociali e politiche del nostro territorio sostengano e appoggino questa nostra nuova azione che ha l’obbiettivo di fare emergere la verità sul disastro ambientale della discarica di Finale Emilia e di difendere la salute dei cittadini. Mi rivolgo a tutti i cittadini per sollecitare nuovamente una massiccia mobilitazione che faccia sentire la voglia di verità e giustizia del nostro territorio!!! Il nostro grido di battaglia “Giu’ le mani dalla nostra terra” non ha colore politico ed il nostro invito è aperto a tutti”.