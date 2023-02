Finale Emilia, sabato 25 febbraio giornata di pulizia di argini e fossi

FINALE EMILIA – Le Guardie ecologiche volontarie (Gev) Modena e il gruppo di volontari Manipulite Finale Emilia organizzano per sabato 25 febbraio una giornata di pulizia dei fossi e degli argini. Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 presso il parcheggio di via Monte Grappa (ex scuole elementari), a Finale Emilia. I volontari intenzionati a partecipare dovranno munirsi di scarpe impermeabili o stivali e guanti. In caso di maltempo si cercherà, se possibile, di effettuare la pulizia di fossi e argini nel giorno successivo, domenica 26 febbraio.

