Mirandola, Ganzerli e Donati (Pd): “Antifascismo va praticato sempre, sindaco non all’altezza”

MIRANDOLA – Attraverso due note stampa, il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola, Roberto Ganzerli, e la consigliera comunale del Pd a Mirandola Francesca Donati, intervengono a proposito della polemica nata dalla distribuzione, in occasione delle commemorazioni in vista del Giorno del Ricordo, di fumetti editi da Ferrogallico Edizioni ai ragazzi delle scuole secondarie mirandolesi. Di seguito, le due note stampa integrali:

“Siamo ancora una volta alla presenza di un sindaco che non appare assolutamente all’altezza del ruolo che dovrebbe ricoprire. Da quando è iniziato il suo mandato ha dimostrato chiaramente le sue idee prima non dando il patrocinio alla pastasciutta antifascista, poi andandosene nel momento in cui la piazza cantava “Bella Ciao” durante la festa della Liberazione. Certo però non avremmo mai pensato che durante una iniziativa istituzionale l’Amministrazione comunale veicolasse attraverso le istituzioni scolastiche messaggi che non hanno nulla a che vedere con eventi storici complessi che meriterebbero una cura e un approfondimento serio ad opera, ad esempio, di Istituti storici peraltro presenti nel nostro territorio. Oltre ad una chiara ed evidente manipolazione storica in chiave ideologica, che non aiuta per nulla a comprendere quanto accaduto, i fumetti donati agli studenti mirandolesi presentano una violenza grafica inaudita ad esempio nelle scene di stupro assolutamente non indicate per giovani ragazzi. In questi anni l’amministrazione Greco ci ha abituato a non stupirci più ma utilizzare l’istituzione pubblica come megafono della peggiore e fantasiosa propaganda politica, riversata su studenti e studentesse della nostra città e fatta passare – addirittura – come azione di politica culturale è veramente troppo! Ci uniamo pertanto alla CGIL e all’ANPI nel denunciare questa iniziativa e chiederemo ai responsabili di renderne conto anche nelle sedi preposte. Ci aspettiamo che le istituzioni scolastiche vogliano prendere le distanze da quanto accaduto nella giornata di oggi e che provvedano a ritirare le copie distribuite in questa occasione”.