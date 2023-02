Giorno del Ricordo, l’Amministrazione comunale di Mirandola: “Nessun volume donato agli studenti”

MIRANDOLA – Continua a Mirandola la polemica relativa ai fumetti editi da Ferrogallico Edizioni acquistati dall’Amministrazione comunale di Mirandola in occasione della commemorazione del Giorno del Ricordo. L’Amministrazione comunale di Mirandola specifica quanto segue:

” – Il ciclo di iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale, legate al tema della Memoria, è composto da tre iniziative: la prima in ricordo delle vittime della Shoah (27 Gennaio), una seconda legata alla percesuzione della quale furono vittime gli italiani di Istria e Dalmazia ed una terza in occasione della Giornata della Costituzione (17 Marzo).

Per quanto riguarda “Il Giorno del Ricordo” è stato organizzato e realizzato un incontro – rivolto agli studenti delle Scuole secondarie – con il giornalista ed inviato di guerra Fausto Biloslavo (avvenuto nella giornata di Martedì 7 Febbraio presso l’Auditorium “Montalcini” nella giornata di martedì 7 febbraio; il reporter sarà oggi impegnato in un’iniziativa analoga presso la Camera dei Deputati) e si è contestualmente deciso di acquistare di un numero limitato di copie di tre libri: “Foiba Rossa”, “Una Vita per Pola” e “Nino Benvenuti”.

– Entrando nello specifico della seconda parte dell’iniziativa, l’acquisto di tali volumi è motivato dalla volontà di dotare gratuitamente gli Istituti Scolastici Secondari cittadini che ne facciano richiesta di uno strumento didattico – assolutamente discrezionale – da utilizzare in occasione dell’imminente giornata del prossimo Venerdì 10 Febbraio.

– Nessun volume, anche in considerazione della ridotta quantità acquistata, è stato o sarà donato direttamente agli studenti i quali, nel caso volessero diventarne possessori, dovrebbero acquistarlo regolarmente dalla casa editrice o nelle librerie.

– Gli stessi volumi sopracitati saranno poi messi a disposizione della Biblioteca cittadina “E. Garin”.