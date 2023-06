Finale Emilia, l’azienda Casoni vicino alla Romagna alluvionata con eventi di raccolta fondi

“Siamo lieti di aver preso parte a “Il terzo tempo degli chef”, un evento dalla forte valenza solidale che contribuirà alla rinascita di un’Emilia Romagna ancora più forte – ha commentato Manuel Greco, Trade Marketing Manager di CASONI. – La serata ha rappresentato un momento unico di condivisione, gioia, amore per il territorio e per il buon cibo. CASONI ha partecipato con piacere con i suoi prodotti storici da sempre simbolo di convivialità e amicizia. Continueremo a dimostrare la nostra vicinanza alla Regione, partecipando attivamente ad un’altra importante iniziativa solidale, che avrà luogo il 2 luglio a Finale Emilia”.

FINALE EMILIA - Prosegue l’impegno dell'azienda finalesein risposta alla difficile situazione dell’Emilia-Romagna colpita dalle alluvioni. Lo scorsol’azienda finalese ha partecipato a “”, l’iniziativa solidale organizzata da Chefamily in collaborazione con Rugby Parma. L’evento, svoltosi presso il, ha visto 11 concorrenti delle edizionididivertirsi nella realizzazione di un bellissimo showcooking. A seguire ha avuto luogo la cena, con ospiti circa 300 persone, il cui ricavato è stato destinato al. La Chefamily di Masterchef 11, Nadia e Francesca, e Lavinia, Mattia, Ollivier, Nicola e Francesco di Masterchef 12 hanno preparato piatti ricercati a base di prodotti del territorio accuratamente abbinati a cocktail e distillati. Tra questi, immancabili i liquori e distillati CASONI, di cui –– si sono prestati per dare vita a intriganti ricette.

Il prossimo appuntamento solidale “Finale Emilia per la Romagna” è previsto per il 2 luglio, presso i giardini pubblici A. De Gasperi di Finale Emilia. Sarà una grande festa che riunirà 40 associazioni locali in una raccolta fondi da destinare a un progetto dedicato a uno dei comuni alluvionati. Il programma è ricco di sorprese: s’inaugura alle 17,30 con la merenda riservata ai bambini per proseguire con l’aperitivo firmato Casoni delle 18,00. A seguire le esibizioni musicali di Band Giovanili finalesi e alle 19,30 il concerto dei Rulli Frulli. La serata continua con la Cena per la Romagna alle 20,30 per poi terminare con spettacoli e concerti, nonché la proiezione di film per bambini alle 21,30.