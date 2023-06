Team FRT Racing 2, doppio successo nella categoria SM Junior per Andrea Benvenuti

FINALE EMILIA – Domenica 4 giugno si è disputata la terza tappa di Campionato Italiano presso l’autodromo del Circuito di Pomposa a San Giuseppe di Comacchio (FE). Giornata caratterizzata da nuvole e cielo grigio nel pomeriggio ma fortunatamente la pioggia ha risparmiato le gare.

Nelle qualifiche del mattino della categoria SM 4, per il team FRT Racing 2 di Finale Emilia, Marco Malone ha conquistato il quarto tempo sulla griglia di partenza, seguito a ruota da Guido Cilla con il quinto tempo; più attardato Matteo Giacobbe con la dodicesima casella in griglia.

Nelle prima manche del pomeriggio Malone è partito bene e si è portato in seconda posizione; ha poi chiuso con il terzo posto. Anche Cilla è partito bene ma è stato costretto al ritiro a causa di una caduta mentre si trovava in sesta posizione. Giacobbe è riuscito a recuperare due posizioni e ha chiuso con il decimo posto.

Nella seconda manche, Malone è partito mantenendo la quarta posizione e ha faticato a trovare il giusto feeling con la pista ferrarese chiudendo in quinta posizione. Il compagno di squadra Cilla è stato costretto al ritiro a causa della rottura della catena mentre Giacobbe ha concluso la manche in dodicesima piazza.

Trionfo nella categoria SM Junior per Andrea Benvenuti: dopo la pole nelle qualifiche, Benvenuti ha conquistato entrambe le manches di giornata nonostante una brutta partenza in gara due che lo ha visto protagonista di una grande rimonta su Terraneo. Michael Diodato ha chiuso la giornata in quarta posizione dopo una caduta in gara uno che lo ha retrocesso in settima posizione e un quarto posto in gara due.

“I miei complimenti vanno ad Andrea Benvenuti che ha trionfato in quella che si può definire la ‘pista di casa’ e mantiene ben salda la tabella di leader. Malone non è riuscito ad esprimere al meglio il suo potenziale e purtroppo abbiamo perso la tabella rossa. Veramente sfortunato Cilla che poteva fare un’ottima gara. Ora l’obbiettivo è concentrarsi per Ortona e dare il massimo”, commenta cosi la Team Principal di FRT Racing 2, Gilda Benazzi.

Prossimo appuntamento domenica 11 giugno presso la Pista Azzurra di Borgo Ticino per la terza tappa di Campionato Interregionale.

