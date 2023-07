Maltempo: alberi caduti, immobili scoperchiati e allagamenti. Nonantola tra le zone più colpite

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

NONANTOLA, SAN CESARIO, CASTELFRANCO EMILIA - La forte perturbazione che si è abbattuta sulla provincia di Modena nella serata di ieri, lunedì 3 luglio, ha generato numerose richieste di intervento ai Vigili del Fuoco per alberi caduti che occupano la sede stradale, alcuni immobili scoperchiati ed alcuni allagamenti di scantinati. Il comando dei Vigili del Fuoco di Modena ha risposto con tutte le squadre presenti e trattenendo in servizio il personale smontante in concomitanza del cambio turno. Alle ore 22 di ieri sera erano stati effettuati 45 interventi ed altri 40 erano in attesa di assegnazione. Le zone più colpite dal maltempo sono state quelle di Castelfranco Emilia, San Cesario e Nonantola, dove si sono registrati nella serata di ieri problemi alla circolazione e blackout. Nelle foto, alcune operazioni che si stanno svolgendo nella zona di Castelfranco, la più colpita. All'opera anche i distaccamenti volontari di Fanano, Finale Emilia, Frassinoro e Mirandola, indispensabili in questi frangenti: