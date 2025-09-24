Aggressione omofoba a Bomporto, Trande (AVS): “Falsità su “violenza politica della sinistra” potrebbero avere prodotto i primi effetti”

BOMPORTO - Nota stampa di Paolo Trande, consigliere regionale di AVS Emilia-Romagna:

"Mentre Fratelli d’Italia a livello nazionale e su tutti i territori, imbastisce una polemica totalmente falsa (senza evidenze) e strumentale sulla “violenza” della sinistra rea, secondo il partito di governo, dell’assassinio di Charlie Kirk, succede che a Bomporto alcuni ragazzi, autodefinitisi orgogliosamente fascisti, esercitano violenza fisica e verbale nei confronti di due ragazze. Probabilmente infastiditi dai baci che si cambiavano e da qualche canto antifascista. Non nello Utah, non in qualche città degli Stati Uniti, ma a Bomporto. Un’aggressione vigliacca, degna della peggiore tradizione squadrista e chiara espressione, questa sì, di violenza politica. Al momento, non risultano sulla stampa e sulle agenzie prese di distanze da Fratelli d’Italia del territorio, di Modena o da qualche altra parte. Da giorni chiedono “minuti di silenzio”, presentano risoluzioni il, per noi barbaro e inaccettabile, assassinio di Kirk, per mano di un “non configurabile”, comunque non sicuramente di sinistra, e a Modena tacciono dinanzi ad una grave fatto di violenza come questo.

Per inciso, le evidenze sulla violenza politica negli Stati Uniti (il caso preso a pretesto per la campagna vittimistica in Italia, orchestrata da FdI) sono altre: secondo uno studio del Cato Institute (realtà legata al partito Repubblicano) più della metà (il 63%) dei morti causati dalla violenza politica in America, tra 1975 e 2025, è da imputarsi a gruppi o militanti dell’ultradestra, “battendo” così il terrorismo di matrice islamica (23%). Se clima d'odio politico, razziale e sulle scelte affettive c'è in Italia, questo appare generato dal vittimismo della destra, dalla pericolosa tendenza delle cariche istituzionali a fare un uso strumentale, e falso, di ogni raro fatto violento contro un esponente della destra, anche fuori dall’Italia. La speranza è che quanto avvenuto a Bomporto l'altra sera non sia l'inizio di una lunga serie di attacchi violenti da parte di esaltati fomentati dal vittimismo aggressivo tipo "underdog", "anti-woke", "anti-gender" e "anti-anti-antifascista". Le condizioni propagandistiche, purtroppo, ci sono tutte.

Alle ragazze di Bomporto vittime delle violenze fisiche e verbali la mia solidarietà e vicinanza, alla sindaca di Bomporto l'apprezzamento per avere denunciato questo fatto grave, a tutti i democratici e antifascisti, ovunque si collochino politicamente, l'invito a tenere alta la guardia. Chi continua a parlare di “clima d’odio della sinistra”, la destra politica e istituzionale, sta essa stessa alimentando un clima d’odio e i primi effetti reali potrebbero essere proprio quelli della aggressione di Bomporto. Che siano inconsapevoli, irresponsabili o vogliano deliberatamente esacerbare gli animi, cambia poco: si diano una calmata o potrebbe generarsi una spirale di violenza di natura politica".