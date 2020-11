Novi, iniziano i saggi sui platani di viale XXII Aprile che saranno tagliati

Novi, iniziano i saggi sui platani di viale XXI Aprile che saranno tagliati. Si comincia lunedì con l’analisi visiva su piattaforma. Poi proseguiremo con analisi laboratoriali sui campioni.

La ditta che svolgerà il lavoro è la Società Cooperativa AGRI 2000 – Castelmaggiore (BO).

Entro la fine della settimana, in base anche al proseguimento dei lavori e del materiale che ci verrà fornito dalla ditta incaricata, si farà il punto della situazione.

Questo il programma dei lavori, approfittiamo per segnalare che durante le seguenti fasce orarie è vietata la sosta degli automezzi su ambo i lati della strada.

1. VIALE XXII APRILE NEL TRATTO DA INTERSEZIONE PROVINCIALE MODENA A VIA A. GRAMSCI, DA LUNEDI’ 16/11/2020 A MERCOLEDI’ 18/11/2020 DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 12.00 E DALLE 14,00 ALLE 18,30

2. VIALE G. DI VITTORIO DA MERCOLEDI’ 18/11/2020 A VENERDI’ 20/11/2020 DALLE 07:00 ALLE 18:30

3. VIALE VITTORIO VENETO DA LUNEDI’ 23/11/2020 A MARTEDI’ 24/11/2020 DALLE 07:00 ALLE 18:30

