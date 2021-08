Infortunio mortale Camposanto, eseguita l’autopsia sul corpo di Laila

CAMPOSANTO – Proseguono le indagini relative al tragico incidente che ha causato, lo scorso 3 agosto, la morte di Laila El Harim, operaia dell’azienda Bombonette di Camposanto. Nella giornata di ieri, 6 agosto, è stata eseguita l’autopsia sul corpo della donna, che, si legge sulla stampa locale, avrebbe confermato che la morte di Laila sia stata provocata dal macchinario, una fustellatrice, che l’avrebbe trascinata al proprio interno, per poi schiacciarla, provocandole in questo modo la frattura della base cranica e delle vertebre e causando la morte immediata della donna.

Ora gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia avvenuto l’incidente: dalle parole del compagno è emerso che Laila avrebbe manifestato in più occasioni preoccupazione relativa al funzionamento della fustellatrice e che avrebbe, inoltre, scattato alcune foto al macchinario con il proprio cellulare. Per il momento, sono due gli indagati nell’inchiesta aperta per omicidio colposo: il legale rappresentante e il delegato alla sicurezza dell’azienda Bombonette.

