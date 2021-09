Concordia, morte dj Masitti: ad un amico rivelò di subire violenze dalla compagna

CONCORDIA – Davide Masitti, dj originario di Concordia, morto in Francia nello scorso maggio, sarebbe stato vittima di episodi di violenza da parte della compagna e madre dei suoi due figli, inizialmente sospettata per l’omicidio dell’uomo, ma poi subito rilasciata dagli inquirenti francesi.

La clamorosa rivelazione, che potrebbe ora portare a novità nelle indagini, arriva, si legge sul “Resto del Carlino”, attraverso alcuni audio che i dj avrebbe mandato ad un amico e che questi, una volta ricevuta la notizia della morte di Davide Masitti, avrebbe fatto pervenire ai familiari del dj.

Negli audio, Masitti confessava all’amico di essere stato vittima di violenza: “Stasera è andato tutto a… mazzate, un occhio nero, coltello in faccia…” e ancora: “Mi ha spaccato il naso… un colpo di coltello in faccia”. Diversi gli audio di questo tipo, in cui Masitti raccontava all’amico che in alcune occasioni i bambini avrebbero assistito alla scena e definiva il suo rapporto con la compagna come “malato”: “Ormai non ci riconciliamo più, sinceramente vedo che il rapporto è malato, dopo 18 anni”.

