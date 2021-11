A Mirandola nuova caserma per la Guardia di Finanza. E’ intitolata a Paolo Boetti

MIRANDOLA E FINALE EMILIA Inaugurata la nuova sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Mirandola.

La nuova Caserma è ubicata nel palazzo Molinari, in via Fulvia, angolo via Castelfidardo, le cui origini risalgono al 1500. Il palazzo è stato già sede del Comando della 73^ Legione C.C.N.N. ed inoltre sede della 1^ Legione ciclisti. Alla fine del secondo conflitto mondiale fu sede della locale Polizia di Stato e dal 2012 dopo il terremoto, previa ristrutturazione, è stato concesso in uso alla Guardia di Finanza. Il palazzo è adornato da alcune decorazioni interne ed alcune sale, tra cui il salone principale, hanno i soffitti affrescati.

La nuova sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Mirandola verrà intitolata al maresciallo finalese Paolo Boetti, la cui storia è stata riportata alla luce, nel libro “21 giugno 1944: Destinazione Mauthausen”, dal tenente colonnello Gerardo Severino, direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza.

Il 15 giugno 2016, grazie al lavoro di ricerca e alla raccolta di documenti ufficiali condotta

dal tenente colonnello Severino, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con

proprio decreto ha conferito al Maresciallo Paolo Boetti la Medaglia d’Oro al Merito Civile,

con la seguente motivazione: “Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale contribuì alla Lotta di

Liberazione con l’attività di guida e staffetta in favore dei profughi ebrei e dei perseguitati

politici, aiutandoli a espatriare clandestinamente nella vicina Svizzera. Arrestato dalle

autorità tedesche fu infine trasferito e assegnato ai lavori forzati in un campo di

concentramento austriaco dove, fra stenti e patimenti, rimase fino alla liberazione. Mirabile

esempio di umana solidarietà e di altissima dignità morale. 1943-1945 – Territorio

Nazionale ed Estero”.

Paolo Boetti, nasce a Finale “alle ore 10 pomeridiane e minuti 5” del 25 gennaio 1901,

come recita l’atto di nascita, “nella casa posta in questo borgo Cavour al numero 13”. I

genitori sono “Giuseppe di Pietro, di anni trentatre, sartore” e “Vicenzi Ermenegilda del fu

Paolo, donna di casa”.

La famiglia dei Boetti era molto numerosa (Paolo è il nono di dieci figli, tre dei quali

deceduti poco dopo la nascita e in tenera età) e molto povera. In questa difficile

situazione, i sette fratelli Boetti (Paolo, Alfredo,Vittoria, Mario, Maria, Nino ed Ermenegildo)

dovettero fare i conti anche con la prematura scomparsa della mamma, deceduta nel 1904

a causa di una polmonite, a soli 37 anni. Il figlio più piccolo, Ermenegildo, venne accolto

dall’Orfanotrofio di Finale, mentre la maggiore Vittoria, insieme alla sorella Maria, si prese

cura degli altri fratelli, nella residenza di via Maurizi, dove i Boetti si erano nel frattempo

trasferiti.

“A sei anni di età, il piccolo Paolo – scrive il tenente colonnello Severino nel primo capitolo

del libro – iniziò la Regia Scuola Elementare ed ogni mattina, prima di andare a scuola,

portava a casa di tante famiglie il pane appena sfornato di un panettiere vicino di casa.

Questo servizio gli veniva ricompensato con un panino: dono prezioso per un bambino

sempre affamato”.

Scuola e lavoro caratterizzarono gli anni dell’infanzia di Paolo che riuscì a conseguire con

buoni risultati la licenza elementare, ma a causa delle condizioni economiche della

famiglia non poté proseguire negli studi. Divenne, così, ragazzo di bottega in un negozio di

barbiere, fino ad apprenderne il mestiere che esercitò poi in attesa della chiamata alle

armi per svolgere il servizio militare.

Sul finire del 1918, Paolo Boetti si era trasferito a Madonna di Tirano, in provincia di

Sondrio, per fare il barbiere nell’avviata bottega del maestro Lepido Poluzzi. Rientrato a

Finale nell’agosto del 1920, Paolo Boetti, “seguendo l’esempio di altri coetanei – scrive il

tenente colonnello Severino – ma soprattutto del fratello Mario (da pochi mesi congedatosi

dalla Finanza), decise di dare una svolta al proprio destino, anche se per concretizzarla

avrebbe dovuto abbandonare per molti anni Finale e i propri affetti, e fra questi la giovane

fidanzatina Maria Battaglioli. Il futuro glielo avrebbe assicurato la Regia Guardia di

Finanza, tra le cui fila Paolo pensò di arruolarsi, anche per non sprecare due anni della

propria vita vestendo i panni del fante di leva”.

Nel pomeriggio dell’11 novembre del 1920 Paolo Boetti partì dalla stazione ferroviaria di

San Felice sul Panaro per raggiungere Parma, dove superò le prove per l’arruolamento,

che consistevano in una visita medica e in una prova di lingua italiana, e venne assegnato

al cosiddetto “Contingente di Terra” con ferma di tre anni.

“Dal relativo verbale stilato dalla Commissione d’arruolamento in occasione della visita

medica – racconta il tenente colonnello Severino – apprendiamo alcuni elementi

antropologici del nostro protagonista. In particolare, da tale documento veniamo a sapere

che Paolo era alto metri 1,62 ½, con un torace di 87 centimetri; aveva capelli castani lisci;

colorito roseo; dentatura sana; naso greco; mento ovale e una cicatrice sulla fronte”.

Il 12 novembre Paolo Boetti venne inviato al Battaglione Allievi di Verona per frequentare il

corso di formazione della durata di sei mesi. Qui acquisì i rudimenti del mestiere di

Finanziere: la conoscenza delle leggi doganali e tributarie, del codice penale e di

procedura penale, oltre alla preparazione militare che, non avendo svolto il servizio di

leva, ancora non aveva. Promosso al grado di “guardia terra” (il grado militare di

Finanziere verrà introdotto solo nel 1940) il 1° aprile 1921, Boetti fu mantenuto in servizio

a Verona per un ulteriore anno. “Da quello stesso giorno – spiega il tenente colonnello

Severino – e sino al 1° dicembre del 1923, egli avrebbe percepito la modestissima paga di

£. 8,65 giornaliere, che per quanto esigua fosse, considerati i tempi e la delicatezza del

servizio prestato, gli avrebbe consentito, a fine mese, di ricavarne una quota parte da

spedire a Finale, onde sollevare la pur sempre disagiata situazione economica della

famiglia d’origine”.

“Una svolta decisiva, almeno sul piano professionale – scrive il tenente colonnello

Severino – si verificherà, nella vita di Paolo Boetti, nel 1925, anno in cui superò le prove

selettive per l’ammissione alla Scuola Sottufficiali del Corpo, che in quel contesto storico

aveva sede presso la prestigiosa Reggia di Caserta”. Il corso di formazione della durata di

nove mesi, ebbe inizio il 1° ottobre, con l’assegnazione alla 1

a Compagnia, per terminare il

29 giugno dell’anno seguente con la promozione a Sotto Brigadiere (grado equivalente a

quello odierno di Vice Brigadiere).

Promosso Brigadiere, il 18 agosto 1929, è trasferito alla Brigata di Guidizzolo (Mantova).

Ed è mentre è in servizio in questa località, tutto sommato vicina a casa, che Paolo Boetti,

il 28 marzo 1931, sposa a Finale Emilia la fidanzatina di sempre: la sua concittadina Maria

Battaglioli, di tre anni più giovane (Maria Giuseppina Battaglioli era nata a Finale l’8

ottobre del 1904, figlia di Giuseppe Battaglioli, giornaliero, e di Adele Battelli, anch’ella

giornaliera).

Il 1931 doveva essere un anno di grande felicità per Paolo Boetti, ma si rivelerà invece un

anno infausto. “La felicità dei due giovani sposi – aggiunge il tenente colonnello Severino

– durò ben poco: Maria morì di nefrite il 29 giugno del 1931 presso l’Ospedale Civile di

Castiglione delle Stiviere, a pochi mesi dalle nozze, insieme al bimbo che portava in

grembo”.

Rimasto solo, Paolo ebbe la consolazione di far venire a vivere con lui il fratello

Ermenegildo, giovane promessa del calcio, che però morì nello stesso anno di polmonite.

Il 1° settembre 1932, dopo 12 anni di servizio, Boetti viene trasferito alla frontiera, alla

Legione territoriale di Trieste, assegnato alla Brigata “Dogana 1

a

” che opera nel capoluogo

giuliano.

Negli anni seguenti, Paolo Boetti militò in diversi reparti dipendenti dalla Legione di

Trieste, come nel caso della Brigata “litoranea” Belvedere, comandata dall’amico e collega

Efisio Montis, e quella “stanziale” di Trieste Ferrovia, ove giunse il 1° ottobre 1936.

“Mentre si trovava al comando di tale reparto – prosegue Severino – Paolo si rifece una

vita, dopo la tragedia che lo aveva colpito qualche tempo prima. In tale contesto, infatti,

convolò a seconde nozze con la signorina Teresa Giovagnoli, originaria di San Mauro

Pascoli (Forlì), ove era nata il 17 settembre del 1909. Il matrimonio fu celebrato il 3

gennaio del ‘37”. Paolo Boetti aveva conosciuto quella che diventerà la sua seconda

moglie in occasione delle licenze trascorse a casa del fratello Nino, di professione

fotografo, che a San Mauro Pascoli viveva con la moglie Emma Zoffoli, della quale Teresa

Giovagnoli era nipote.

La nuova famiglia di Paolo ben presto si arricchì della presenza della figlia primogenita

Maria Grazia, nata a Trieste il 13 aprile del 1938. La secondogenita, Anna Maria verrà

invece alla luce il 4 settembre 1941 sul lago di Como. Entrambe sono viventi e i loro ricordi

sono stati fondamentali per il Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza,

tenente colonnello Gerardo Severino, nella ricostruzione della figura di Paolo Boetti.

“Il 1° marzo del 1940 – aggiunge il tenente colonnello Severino – a pochi mesi dall’entrata

in guerra dell’Italia al fianco dell’Asse, la famiglia Boetti fu costretta a cambiare confine. Il

29 di quello stesso mese fu la data effettiva dell’assunzione del Comando della Brigata

‘volante’ di Torriggia”.

Posta alle dipendenze della Compagnia Regia Guardia di Finanza di Cernobbio, una delle

più belle cittadine sul Lago di Como, la Brigata di Torriggia era composta di 12 uomini,

compreso il Comandante e il Sottufficiale sottordine.

Promosso Maresciallo Capo il 15 dicembre 1941, Boetti resterà in servizio a Torriggia

come Comandante interinale della Tenenza anche dopo l’8 settembre 1943.

“Alla data dell’8 settembre – scrive Severino – la Tenenza di Torriggia risultava articolata in

quella ‘volante’ alla sede (composta da 12 uomini compreso il comandante); in quella di

frontiera del Bugone, nei pressi del Monte Bisbino, in quella di frontiera Murelli e in quella

di frontiera Binate, tutte con una forza organica di una ventina di uomini ciascuna. Già nei

primi momenti che seguirono la proclamazione dell’armistizio tali reparti favorirono il

passaggio in Svizzera, attraverso i sentieri di montagna di ex prigionieri di guerra (per lo

più inglesi e boeri) fuggiti dai campi di concentramento italiani; di numerosi gruppi di ebrei

e persino di diversi soldati del Regio Esercito. La meritoria opera che le Fiamme Gialle di

Torriggia misero in piedi in quel delicatissimo momento della storia del Paese fu

largamente condivisa e apprezzata da molti cittadini lariani. (…) I finanzieri si misero

spesso alla guida dei gruppi di fuggiaschi, i quali, nel numero di 10/15 per volta

oltrepassavano la frontiera, dopo lunghe ed estenuanti marce forzate, e aiutavano quelle

povere vite persino nel trasporto dei pochi averi raccolti in pesanti valigie o zaini, così

come alcuni dei salvati (soprattutto ebrei) ebbero modo di testimoniare dopo la fine della

guerra”.

Nelle settimane che seguirono l’armistizio, i tedeschi occuparono l’intera provincia

comasca e in particolare i valichi di frontiera. Il maresciallo Boetti, in questo frangente,

decise di aderire al movimento resistenziale, che stava prendendo piede anche a Torriggia

e nel territorio sottoposto alla giurisdizione della sua Tenenza. “Aderire alla Resistenza –

spiega il tenente colonnello Severino – fu per Paolo Boetti un dovere sacrosanto, mentre il

poter aiutare disinteressatamente i poveri profughi ebrei fu avvertito come un dovere

morale ed umano, al quale non avrebbe certamente potuto derogare”.

Grazie al suo ruolo di Comandante interinale della Tenenza di Torriggia, ebbe modo di

coinvolgere nelle attività del “Soccorso Ebraico” anche alcuni colleghi delle Brigate che da

lui dipendevano.

Ben presto, però, l’opera caritatevole delle Fiamme Gialle di Torriggia venne all’orecchio

delle autorità fasciste di Como. “Il Comandante della Legione di Milano, Colonnello Alfredo

Malgeri – racconta il tenente colonnello Severino – per non compromettere l’intera

organizzazione clandestina delle Fiamme Gialle da lui stesso messa in piedi e della quale

l’alto ufficiale era capo riconosciuto, fu costretto a disporre il trasferimento d’autorità del

Maresciallo Boetti presso la Brigata di Chiasso Internazionale 2, operante direttamente in

territorio elvetico, alle dipendenze della locale Tenenza”.

Boetti raggiunse la sua nuova destinazione il 27 gennaio del 1944, lasciando la famiglia

nell’appartamento di Torriggia, ma non abbandonò le attività di supporto alla forze

resistenti. Collaborò con il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, restando in

contatto con diversi rifugiati, svolgendo l’attività di “postino” per conto delle organizzazioni

partigiane e del CLNAI, favorendo l’espatrio in Svizzera dei profughi ebrei e dei

perseguitati civili e politici che fuggono dai rastrellamenti tedeschi.

Nella primavera 1944, probabilmente sulla base di una soffiata anonima, Boetti venne

denunciato al controspionaggio tedesco e sottoposto a una attenta sorveglianza da parte

del Comando Superiore Germanico della Polizia di Sicurezza. Puntualmente, il 10 maggio

1944 mentre si recava presso la Dogana di Chiasso Internazionale per prendere servizio,

venne fermato dai doganieri tedeschi. “La perquisizione personale – aggiunge Severino –

condotta da poliziotti di confine tedeschi, diede buoni frutti. Addosso al sottufficiale fu

rinvenuta, infatti, la somma di £.325.000 che Paolo Boetti avrebbe dovuto consegnare

nella dirimpettaia Chiasso all’ebreo Vittorio Levi, rifugiatosi in Svizzera dopo l’8 settembre

1943”.

Il 26 maggio, dopo un mese trascorso a Cernobbio, nella caserma delle SS e a Como, nel

carcere di S. Donino, viene trasferito presso il carcere di San Vittore a Milano. Qualche

giorno dopo, esattamente il 9 giugno 1944, ritenuto colpevole di essersi compromesso con

la Resistenza e con le organizzazioni che favorivano gli espatri clandestini, venne

condannato alla deportazione in Germania. Prima tappa fu il campo di concentramento di

Fossoli e, da qui, il 21 giugno 1944, avvenne il trasferimento nel lager austriaco di

Mauthausen, dove arrivò il 24 giugno e dove restò, ai lavori forzati, fino alla Liberazione

del campo, avvenuta il 4 maggio 1945.

Rimpatriato in Italia attraverso il valico del Brennero, il maresciallo Boetti si presentò al

Centro di Smistamento di Bolzano il 26 giugno e da qui, due giorni dopo, fu rimandato

finalmente a casa, in quel di Torriggia, ove poté finalmente riabbracciare l’incredula

famiglia. Dal giorno del suo arresto, infatti, moglie e figlie non avevano più avuto sue

notizie. Il tenente colonnello Severino riporta il lucido ricordo della figlia Anna Maria: “La

mamma ci ha raccontato che lo zio Guglielmo, che ascoltava ogni giorno ‘Radio Londra’,

una mattina entrò in camera sua pallido e disse: ‘hanno detto che fra i deportati torna a

casa un certo Pietro Boetti nato a Finale Emilia il 25 gennaio 1901’. Si accese allora nel

nostro cuore la speranza che lo speaker avesse sbagliato il nome, scambiando Paolo con

Pietro. Telefonammo al Comune di Finale Emilia per sapere se nello stesso giorno di

nascita fosse nato anche un Boetti Pietro, ricevendo risposta negativa. Cominciò così la

trepidante attesa del ritorno ormai quasi certo del babbo”.

Qualche giorno dopo arrivò alla moglie Teresa la telefonata tanto attesa: “Signora venga,

suo marito è a Como! Venga a prenderlo!”. Boetti però non aspettò l’arrivo della moglie,

nonostante fosse ridotto quasi una larva umana, e si avventurò a piedi verso Torriggia.

Giunto in prossimità della cittadina, trovò anche il modo di farsi dare una ripulita da un

barbiere prima di riabbracciare i propri cari. Pochi giorni in famiglia per ristrorarsi e già l’11

luglio il maresciallo Boetti riprendeva il servizio temporaneo presso il Circolo di Como in

attesa delle decisioni assunte dalla Legione di Milano e di poter godere di una lunga

licenza che arriverà qualche giorno dopo.

Sarà l’8 settembre 1945 che con i gradi di Maresciallo Maggiore prenderà servizio presso

la 4a

Brigata stanziale di Milano. Qualche mese dopo potrà poi tornare al comando della

Brigata volante di Torriggia e il 16 ottobre 1946 verrà promosso Appuntato.

“Per il contributo offerto alla nobilissima causa della Resistenza ed a quella umanitaria –

aggiunge il tenente colonnello Severino – il Maresciallo Paolo Boetti non ricevette alcuna

ricompensa, così come non ricevette dai tanti ebrei salvati nessuna testimonianza degna

di nota: testimonianza che ci avrebbe consentito di poterlo proporre per l’onorificenza

israeliana di ‘Giusto tra le Nazioni’. Accantonato il passato il Maresciallo Boetti, grazie

soprattutto al suo temperamento e alla sua voglia di fare, si buttò a capofitto nel servizio

d’istituto, distinguendosi anche in importanti operazioni di servizio, principalmente nel

settore della borsa nera e del contrabbando”.

A inizio 1948 arrivò il trasferimento a Ravenna dove si trasferì con tutta la famiglia e restò

in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il 25 gennaio del 1956,

al compimento del suo 55° anno di età. Nell’estate di 1959 fu colpito da un primo infarto da

cui fu in grado di ristabilirsi. Un secondo infarto al miocardio risulterà invece fatale qualche

anno dopo: il 22 dicembre 1965 il maresciallo Paolo Boetti si spegnerà presso la Casa di

Cura “Domus Nova” di Ravenna. Città nel cui cimitero monumentale riposa accanto alla

moglie Teresa, scomparsa il 29 gennaio 2001.

“Dopo la guerra – scrive, concludendo la biografia di Boetti, il tenente colonnello Severino –

Paolo Boetti riprese il proprio servizio tra le Fiamme Gialle. Non chiese niente a nessuno,

nemmeno la concessione del modestissimo diploma di ‘Partigiano Combattente’ che,

invece, verrà concesso ai tanti che ne fecero domanda. La sua generosità, la stessa che

aveva animato il suo agire anche prima dell’esperienza lungo i confini con la Svizzera, era

stata premiata, ne siamo più che convinti, dagli sguardi riconoscenti che gli avranno

certamente rivolto quanti ebbero salva la vita grazie a lui e ai suoi Finanzieri”.

