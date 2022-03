Mirandola, incidente in via per Concordia

MIRANDOLA – Dopo i tre incidenti nel giro di poche ore verificatisi in via Gramsci a cavallo tra il tardo pomeriggio di martedì e la mattinata di mercoledì, un nuovo sinistro è avvenuto questo pomeriggio a Mirandola, stavolta in via per Concordia, più precisamente all’altezza del distributore Ego. La Polizia Locale di Mirandola, intervenuta sul luogo dell’incidente in via per Concordia per i rilievi necessari, ha comunicato che la viabilità è stata ora ripristinata, dopo lo spostamento dei veicoli coinvolti nell’incidente, che inizialmente ostruivano parzialmente la strada.

