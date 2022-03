Mirandola, pretende di effettuare operazioni in banca senza mostrare il Green Pass: multa di 400 euro

MIRANDOLA – Intorno all’ora di pranzo di ieri, venerdì 18 marzo, un uomo è entrato in una banca del centro, a Mirandola, pretendendo di effettuare alcune operazioni senza mostrare il Green Pass, necessario, invece, all’interno degli istituti di credito, fino al 31 marzo, come specificato nell’ultimo decreto del Governo, in cui viene stilato il calendario della progressiva fine delle restrizioni anti-Covid in Italia. L’uomo, un signore di mezza età, non accettava il fatto che il personale della banca rifiutasse di permettergli di effettuare le operazioni desiderate, così è stato necessario l’intervento della Polizia, che, una volta giunta sul posto, ha multato con una sanzione di 400 euro l’uomo che rifiutava di mostrare il Green Pass.

