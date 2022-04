Concordia, la Giunta incontra i cittadini: quattro appuntamenti nelle frazioni

CONCORDIA – Al fine di presentare ai cittadini i progetti in corso e gli obiettivi per il 2022 l’Amministrazione comunale di Concordia sulla Secchia promuove un ciclo di incontri con la cittadinanza. Questi incontri saranno anche l’occasione, da parte dei cittadini di Concordia, per condividere idee, proposte e criticità. Il primo incontro – rende noto l’Amministrazione comunale con un post sulla propria pagina Facebook, è in programma mercoledì 27 aprile, alle ore 21, a Santa Caterina, presso l’ex scuola materna di via Cappelletta Stoffi, 37.

Di seguito, il calendario completo degli incontri, disponibile anche sul sito web del Comune di Concordia:

CALENDARIO INCONTRI

Mercoledì 27 Aprile – ore 21:00



SANTA CATERINA

Ex scuola materna – Via Cappelletta Stoffi, 37

Giovedì 5 Maggio – ore 21:00



SAN GIOVANNI

Ex Forno Pavesi (gentilmente concesso dalla proprietà) – Via Borgo, 5

Giovedì 12 Maggio



FOSSA

Oratorio parrocchiale di Via Martiri della Libertà, 238

Giovedì 19 Maggio – ore 21:00



VALLALTA

Sala del teatrino dell’oratorio – Via Rocca, 20

