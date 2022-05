Biblioteca Mirandola, la Lega: “In cima alle priorità dell’Amministrazione, no ad attacchi politici”

MIRANDOLA – La Lega Mirandola interviene, attraverso una nota stampa, in merito all’interpellanza della consigliera comunale del Pd, Alessandra Mantovani, sulla temporanea interruzione del servizio dal 31 maggio prossimo della Biblioteca cittadina “E. Garin”:

“La Lega Mirandola rigetta con forza qualsiasi accusa rivolta alla Giunta ed anzi rimarca l’attività intensa ed alacre riservata ad un edificio che sta risorgendo, completamente rinnovato e potenziato, secondo le esigenze della Comunità. Un deciso e marcato salto di qualità – in totale contrapposizione con il lassismo palesato dalla precedente Amministrazione – che continua ad impegnare la Giunta al fine di consegnare alla Città, entro la fine dell’anno corrente, una Biblioteca in grado di attrarre e soddisfare una vasta utenza di tutta l’Area Nord e non solo, calcolata in circa 90,000 unità, con postazioni studio rinnovate ed al passo con le esigenze correnti.

Si ricorda come si sia provveduto a destinare ben sei locali ad Unimore: una sinergia preziosa che sta agevolando e sostenendo il Corso di Laurea inter-ateneo in Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona. Una struttura – che passerà dai 400mq attuali a ben 4,000mq – in grado di crescere ed evolversi, con flessibilità, rimanendo in scia alle esigenze dei cittadini in una contemporaneità fortemente digitalizzata. Saranno predisposte, a conclusione dei lavori, ben 200 sedute attrezzate per lo studio e per le ricerche.

Proseguendo con gli interventi messi in campo, si è già provveduto a completare gare d’appalto per arredi, per un valore di 550,000€, ed è in definizione una seconda gara (si tratta di un primo stralcio), per un valore di 140,000€ destinato alla digitalizzazione. Si sta provvedendo ad assegnare l’incarico, con operatività garantita dal prossimo 1 Giugno, ad una Cooperativa che avrà il compito di scartare e revisionare il patrimonio librario di oltre 70,000 volumi. Si è infine fatta richiesta di partecipazione ad un nuovo bando PNRR per poter attivare una seconda gara d’appalto per arredi – per un valore di 600,000€ – e contestualmente un secondo stralcio legato alla digitalizzazione pari a 140,000€. Uno sforzo importante, in materia di riallestimento e riorganizzazione, ulteriormente sottolineato dall’incertezza geopolitica globale che sta vessando il settore delle costruzioni con aumenti continui dei costi dei materiali ed incertezza legata ai tempi degli approvvigionamenti.

Considerando quanto puntualizzato sopra, risulta quanto meno singolare che a muovere critiche sia proprio una corrente politica che, quando governava la Città, è arrivata a depotenziare la struttura al punto tale da sopprimere la figura del bibliotecario-archivista togliendo, di fatto, ogni tipo di identità. Una figura di riferimento che sarà invece ripristinata in tempi celeri e che avrà il compito di collaborare nei prossimi due anni. Non è tutto: il Partito Democratico, che ora palesa ansiosa attenzione alla situazione della struttura, fatti alla mano non la considerava priorità quando era partito di Governo cittadino. Dal sisma del 2012, per i tre anni successivi, non è stata predisposta nessuna soluzione alternativa (sale studio) che potesse fungere da supporto ai fruitori, in attesa che si concludessero i primi lavori di ristrutturazione.

In conclusione, il Gruppo Consiliare Lega Mirandola crede che lo sforzo della Giunta in materia di efficientamento ed ammodernamento di una struttura strategica e un punto di riferimento per la comunità tutta, non debba essere strampalato elemento di attacco politico, esasperando un disagio solamente momentaneo quando, al contrario, si sta procedendo con solerzia e risolutezza al fine di accelerare al massimo i lavori”.