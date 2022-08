Meteo, nuova allerta gialla per temporali per venerdì 19 agosto

Dopo i danni causati dal maltempo nella Bassa modenese nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto, nuova allerta gialla per temporali per la Regione Emilia-Romagna, valida dalle 00:00 di domani, venerdì 19 agosto 2022 fino alle 00:00 di sabato 20 agosto 2022. L’allerta per temporali è valida per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per la giornata di venerdì 19 agosto, infatti, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili tra la notte e il mattino sulle pianure settentrionali e sul settore orientale.