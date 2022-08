Mirandola, memoriale danneggiato. Giovani democratici: “Ci dissociamo e condanniamo quanto successo”

MIRANDOLA- Il circolo dei Giovani Democratici della Bassa Modenese si dissocia e condanna fermamente e senza giustificazioni il danneggiamento del memoriale per le vittime del sisma del 2012 al Teatro Nuovo di Mirandola.

Questa la nota diramata dai Giovani democratici:

“L’autore dell’atto, Marouan Satte, ex-segretario del circolo, si scusa e si è profondamente pentito del gesto , che, teniamo a sottolineare, non ha connotazioni politiche e in nessun modo esprime il pensiero suo o del circolo, in ogni caso estraneo alla vicenda.

I Giovani democratici sono coloro che, non più di due mesi fa, hanno organizzato l’iniziativa “Ricostruire la Comunità”, in ricordo dei drammatici giorni del sisma in occasione del decennale. I Giovani democratici sono quelli che nel 2012 hanno spinto militanti e dirigenti a dare tutto il contributo possibile nelle prime fasi dell’emergenza, e i cui valori non si sposano con il danneggiamento di un’opera dal valore simbolico per la nostra comunità.

Marouan ha rassegnato le dimissioni da ogni carica che ricopriva ed è stato sospeso dalla commissione di garanzia del Partito democratico e da quella dei Giovani democratici, vista l’incompatibilità tra le posizioni del partito stesso e il gesto compiuto. Siamo altresì sicuri che Marouan avrà occasione di fare concretamente ammenda per il suo gesto e che trarrà un importante insegnamento per il suo futuro”.