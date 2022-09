M. Pavani Group, inaugurata (con cavalli e carrozza) la nuova sede a Concordia

CONCORDIA – Venerdì 23 settembre 2022, presso la sede ex Martini Luci, Via per Mirandola 24 è stata inaugurata la nuova sede dell’azienda ”M.Pavani”, realtà azienda mantovana che si occupa di telecomunicazione ferroviaria. Si riaccende una luce produttiva nella Bassa, e in futuro sono anche previste nuove assunzioni.

L’inaugurazione dell’azienda M.Pavani Group

All’evento hanno presenziato il sindaco Luca Prandini e imprenditori del settore. Anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, avrebbe dovuto presenziare ma altri impegni lo hanno trattenuto, e ha inviato un video, ma presto si recherà di persona.

Apertura dell’evento M.Pavani

Davvero spettacolare l’entrata in azienda di un’antica dirigenza trainata da cavalli, per ribadire la storia di questa azienda leader del settore, che realizza impianti di segnalamento ferroviario dalla progettazione, l’istallazione, la messa in sevizio, la formazione del personale e l’assistenza. Ora tutto passa nella Bassa a seguito dell’acquisto, poche settimane fa, dello stabilimento, e del marchio della storica azienda di Concordia Martini spa (fallita nel 2018). Nel giardino dietro la nuova sede, allestito per l’evento, sono intervenuti sul palco, le istituzioni, il direttore Pavani e i figli.

Domanda al direttore Pavani: Perché, avete scelto di spostarvi a Concordia?

Risposta: Questo è il terzo spostamento da quando nel 1997 da solo sono partito con l’attività. E’ come quando una coppia si sposa e poi pian piano si sposta perché la famiglia cresce. Il mio percorso è stato così, da un’attività nata da me e mia moglie, ora siamo in 90 dipendenti, e tra questi in prima linea, i miei figli, che portano avanti gli obbiettivi e la filosofia della famiglia.

D: C’è legame al territorio e cosa rappresenta?

R: Per noi, rappresenta un cambiamento in termini di spazio e miglioramento tecnologico. Oltretutto, in questa sede nuova, abbiamo un’aula magna, con un docente, poiché facciamo sempre formazione. E infine acquisendo anche il marchio Martini Luce, abbiamo creato e inserito una parte lumintecnica. Abbiamo assunto un direttore commerciale con esperienza ventennale, con cui ho precedentemente lavorato, e ci stiamo adoperando per avere una crescita.

Al termine della conferenza, è seguito un tour guidato per conoscere l’Azienda, vero esempio di tecnologia avanzata. Che grazie alla scelta di divenire fornitore di RFI la M. Pavani ha sostenuto investimenti innovativi, in particolare per quanto riguarda l’acquisizione delle dotazioni informatiche e delle strumentazioni per la verifica automatica dei cablaggi. Il carattere innovativo di tali investimenti risulta in primo luogo dalla necessità di rispondere alle nuove norme e specifiche tecniche emesse da RFI (IS717), che richiedono l’adozione di un software specialistico per la numerazione automatica dei cablaggi e un secondo software per la verifica automatica dei cablaggi.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017