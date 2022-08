Sicurezza a San Felice, Noi Sanfeliciani: “Quella del Pd un’inutile polemica”

“Riscontriamo l’ennesima inutile polemica del Pd della Bassa modenese nei confronti di una problematica che come abbiamo già ribadito in altre occasioni deve essere affrontata in modo urgente, serio e con un’azione coordinata da tutte le amministrazioni Comunali.

Il PD della Bassa Modenese, che anni fa sosteneva che i problemi di sicurezza non esistessero, ma fossero solo una “percezione”. Oggi, alla ricerca del consenso perduto e in “ansia” da campagna elettorale, spara “ad alzo zero” su questa amministrazione (e su quella mirandolese), insinuando che i problemi di devianza giovanile o di delinquenza siano presenti solo ed esclusivamente nei paesi in cui il PD è in minoranza. Come per far passare il concetto “che dove amministra il PD non esistono problemi”.

Purtroppo la realtà ci restituisce una “storia” completamente diversa e cioè che tra le regioni più colpite dal fenomeno delle baby gang c’è proprio l’Emilia-Romagna.

Secondo l’Osservatorio nazionale sull’adolescenza, istituito presso il Ministero per la Famiglia, il 6,5% dei minorenni fa parte di una banda, il 16% ha commesso atti vandalici, 3 ragazzi su 10 hanno partecipato a una rissa. Nel solo 2020 sono stati circa 30.000 (!) i minori denunciati. In tante città, come Bologna, Parma e Modena, la criminalità di gruppo che lega i giovanissimi è motivo di forte preoccupazione.

Insomma: la violenza giovanile e la sicurezza dei cittadini sono problemi reali e importanti che non devono diventare una becera “BANDIERA DI PARTITO” ma, tutt’altro, devono essere affrontati di concerto tra amministrazioni e forze dell’Ordine in modo serio e coordinato.

Il PD della Bassa Modenese con questa “uscita infelice” vuole mistificare la realtà, facendo passare che il problema sia limitato a San Felice e Mirandola, quando invece è evidente come in egual modo sia concreto a Finale Emilia, Camposanto, Modena o che ad oggi nessuna delle nostre Comunità possa reputarsi indenne dalla problematica.

Per questo motivo non accettiamo lezioni di legalità da parte di un partito, il cui segretario dei giovani iscritti dell’Area Nord, quindi anche di San Felice, ha vandalizzato poco tempo fa a Mirandola il monumento alle vittime del sisma , si è fatto riprendere mentre lo faceva e non soddisfatto ha postato il video sui social.

Magari, almeno questa volta, il PD avrebbe potuto osservare un turno di silenzio!

Vorremmo quindi invitare il PD della Bassa modenese e nello specifico i “ragazzi” Guicciardi e Balboni a non limitarsi a guardare il dito, ma a sforzarsi di vedere la luna che c’è dietro: perché quella luna ci sta lanciando un segnale che non si può sottovalutare e che NOI SANFELICIANI non abbiamo mai sottovalutato.

Evidenziamo loro che quotidianamente lavoriamo affinché San Felice abbia nuove infrastrutture per la sicurezza, quali la Caserma dei Carabinieri, nuove telecamere o coordinamenti interforze, con la consapevolezza di avere le idee chiare su cosa si debba fare, supportando, con la massima gratitudine, le Forze dell’Ordine in questo delicatissimo lavoro”.