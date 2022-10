Mirandola, minacce alla Polizia dopo controlli su una baby gang

MIRANDOLA – Nei giorni scorsi, una minaccia circolava sui social, chiaramente indirizzata alla Polizia di Mirandola: alle parole “Tutto vi ternerà… tempo al tempo”, infatti, era affiancata una foto del commissariato di Mirandola. Il tutto, pubblicato su Instagram. Pare – si legge su “Il Resto del Carlino” – che la minaccia ai danni della Polizia sia arrivata in seguito ad alcuni controlli che le forze dell’ordine avrebbero eseguito su alcuni membri di una baby gang mirandolese, dopo i diversi episodi di violenze e furti degli ultimi mesi. Se il mittente contava di riuscire a rimanere anonimo, però, potrebbe incappare in una brutta sorpresa: sono, infatti, in corso le indagini per risalire a chi possa aver pubblicato la minaccia e la Polizia sarebbe vicina ad individuare il responsabile.

