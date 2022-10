Prevenzione tumori femminili, il Comune di Finale Emilia si tinge di rosa

FINALE EMILIA – Il Comune di Finale Emilia si tinge di rosa per il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, in particolare il tumore del seno che è la neoplasia più frequente in Italia e la prima causa di morte per tumore nella popolazione femminile. Fiocchi rosa e piantine collocate nelle fioriere di fronte all’ingresso del Municipio ricordano a chi transita in via Monte Grappa le iniziative promosse da AMO Nove Comuni Modenesi Area Nord e Azienda USL di Modena distretto sanitario di Mirandola in tutta la Bassa Modenese. A questo proposito, da ricordare l’appuntamento finalese di oggi, sabato 15 ottobre, con la “Camminata in Rosa”, promossa in collaborazione con Manigolde e Mani Tese Finale Emilia: partenza alle ore 15.00, dall’inizio della ciclabile ex Sefta, in via Bonacatti.

