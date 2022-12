Mirandolese, il responsabile area tecnica Zottoli: “Rinforzi dal mercato per l’obiettivo promozione”

di Simone Guandalini – Per le squadre che partecipano al campionato di Seconda Categoria è iniziata la pausa invernale: dopo l’ultima gara disputata nel weekend del 3 e 4 dicembre, infatti, le formazioni impegnate in questa categoria torneranno in campo a metà gennaio, per il girone di ritorno. La pausa è allora occasione per tracciare un bilancio della prima parte di stagione e per muoversi sul mercato, a caccia di rinforzi per la prosecuzione del campionato. Proprio a questo proposito abbiamo intervistato il responsabile area tecnica ed organizzativa della Mirandolese (formazione impegnata nel Girone F di Seconda Categoria), Luigi Zottoli.

Sesto posto, a quota 20 punti, nel Girone F di Seconda Categoria: Luigi Zottoli, che bilancio è possibile fare dopo la prima parte di stagione della Mirandolese?

“Terminata la prima parte della stagione sportiva, ci prendiamo un momento per guardarci alle spalle e vedere cosa abbiamo fatto fino ad oggi, in modo da poter apprezzare l’enorme lavoro svolto, essendo il primo anno dal nostro insediamento. Si tratta dell’inizio di un percorso agonistico che ha portato la società ad avere 320 giovani e giovanissimi calciatori, ampliando le possibilità per i nostri ragazzi. La direzione della Mirandolese è già al lavoro per programmare le prossime stagioni calcistiche e si sta muovendo per trovare soluzioni strutturali che possano rendere stabile questo progetto di crescita, sia a livello tecnico che di strutture sportive. In questo senso, abbiamo partecipato al bando per avere la gestione diretta degli impianti sportivi: nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti e novità a proposito. Per quanto riguarda il settore giovanile, invece, continuiamo l’affiliazione con il Modena: con loro stiamo sviluppando molti progetti, per esempio i loro allenatori vengono due volte al mese a Mirandola per allenare i nostri bimbi e fare aggiornamento professionale ai nostri allenatori”.

Qual è l’obiettivo sportivo per questa prima stagione? Come vi siete mossi sul mercato?

“La volontà della proprietà è quella di continuare ad alimentare le aspettative di un pubblico che è tornato entusiasta e numeroso sugli spalti dello stadio “Lolli”. Infatti, abbiamo ricercato sul mercato i tasselli utili alla prima squadra per avere una spinta propulsiva maggiore per l’obiettivo dichiarato del salto di categoria. Abbiamo acquistato due difensori (un centrale e un terzino sinistro) e altre due punte: si tratta di calciatori di categoria superiore. Per la seconda parte di stagione, l’obiettivo rimane quello di recuperare sulle prime posizioni e cercare il salto di categoria”.

Questa è la prima stagione sportiva dopo la rinascita della Mirandolese, avvenuta quest’estate. Come è stato accolto dalla città il nuovo progetto?

“La prima stagione si è aperta con segnali estremamente positivi e una grande adesione a questa nostra nuova proposta, come testimonia la grande partecipazione alla nostra cena sociale di Natale, svoltasi ieri sera (sabato 17 dicembre) presso i capannoni ex Royal Seeds, alla quale hanno aderito un elevato numero di partecipanti: in tutto eravamo più di 500, compresi i ragazzi di tutte le nostre squadre, dai Piccoli Amici fino alla prima squadra che gioca in Seconda Categoria. Il nostro progetto ha ricevuto una buona risposta dalla città di Mirandola. Colgo l’occasione per un augurio a tutti i nostri ragazzi, ai loro genitori e alle loro famiglie e a tutti i sostenitori della Mirandolese. L’obiettivo è quello di continuare a divertirsi e crescere insieme, con l’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Mirandolese”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017