San Felice, pestaggio e furto di un monopattino per un debito di droga: condannati tre 19enni

SAN FELICE SUL PANARO – Nel 2021, a San Felice, avevano aggredito (causando lesioni) e derubato di un monopattino un ragazzo che doveva loro 140 euro per aver acquistato droga. Per questa ragione, ovvero a causa di un pestaggio per un debito di droga non saldato, tre 19enni (due di origini ghanesi e uno di origini marocchine), accusati di rapina, lesioni e cessione di sostanze stupefacenti, sono stati condannati nella giornata di ieri, giovedì 26 gennaio, a 2 anni e 6 mesi di reclusione: pena ridimensionata rispetto alle richieste del pubblico ministero (5 anni). La difesa ha preannunciato che ricorrerà in Appello.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017