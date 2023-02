Inclusività e integrazione attraverso il calcio, a San Prospero il progetto dell’associazione “Bimbi Sperduti”

SAN PROSPERO – A San Prospero nasce il progetto organizzato dall’associazione sportiva Bimbi Sperduti per dare la possibilità a bambini amputati e celebrolesi di poter praticare calcio. Si tratta – spiega l’Amministrazione comunale di San Prospero – di un progetto dedicato all’inclusività e all’integrazione per i bambini dai 6 ai 15 anni. Il primo appuntamento è in programma sabato 4 e domenica 5 febbraio presso il campo sportivo “Seidenari” di San Prospero. Il progetto, organizzato dall’associazione sportiva Bimbi Sperduti, è patrocinato dal Comune.

