Mirandola, ancora polemiche sul “caso fumetti”. Pd: “Interrogazione parlamentare”. Lega: “Tiro al bersaglio”

MIRANDOLA – Non accennano a placarsi, a Mirandola, nonostante il chiarimento fornito in merito dall’Amministrazione comunale mirandolese, le polemiche relative ai fumetti di Ferrogallico Edizioni acquistati dall’Amministrazione in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo. Attraverso una nota stampa, infatti, il parlamentare del Pd De Maria annuncia l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare in merito al caso. Anche il deputato del Pd Vaccari interviene sul tema. Dall’altra parte dello schieramento politico, invece, il consigliere comunale mirandolese della Lega Golinelli accusa il Pd di “tiro al bersaglio che smaschera la vera identità della sinistra”. Di seguito, le note stampa integrali.

Andrea De Maria, deputato Pd:

“L’ Amministrazione comunale di Mirandola ha distribuito nelle scuole, in occasione del giorno del Ricordo, un materiale editoriale chiaramente riferito a posizioni di estrema destra. Una scelta fortemente stigmatizzata dalle organizzazioni democratiche sul territorio. Niente di più sbagliato che fare del ricordo delle vittime delle Foibe e della tragedia dell’ Esodo, che deve unite tutti gli italiani, una occasione di propaganda di parte. Presenterò in merito una interrogazione al ministro degli Interni”.

Stefano Vaccari, deputato Pd:

“La decisione della giunta di Mirandola di distribuire nelle scuole testi di una casa editrice filo fascista è oltremodo pericolosa, perché oltre a voler instillare un vergognoso revisionismo storico negli studenti, invade quell’autonomia scolastica e didattica che è fondamento costituzionale e strumento di democrazia e libertà su cui non possiamo far finta di nulla. Condanniamo questo gesto perché insinua un’idea propagandistica che non ci appartiene e ci ricorda quello che, nel ventennio fascista, ha provocato nel Paese. Questo svela il vero volto della destra mirandolese, che dopo essere uscita dall’Unione e aver diviso le istituzioni, si mostra per quello che è. La nostra terra, che ha versato il sangue della Resistenza per la libertà, non merita un trattamento come questo”.

Guglielmo Golinelli, consigliere comunale e segretario Lega Provincia di Modena:

“La misura ha superato il segno. La strumentalizzazione, quella vera, è tutta da ascrivere ad Partito Democratico – tormentato dalle fronde interne ed in trepidazione per la corsa alla Segreteria Nazionale – e alle sue sub strutture, sguinzagliate senza alcun ritegno in un attacco all’arma bianca con pochi argomenti e molta retorica, con accuse di indottrinamento e revisionismo storico, cioè quello la sinistra ha sempre fatto con la scuola pubblica e sul tema delle Foibe. Non vi sono stati obblighi di alcuna natura. L’Amministrazione, garantendo come da caratteristica peculiare del suo mandato il sacro diritto alla massima libertà di pensiero, ha ritenuto costruttivo mettere a disposizione delle scuole secondarie – anche in questo caso nel massimo della libertà e della discrezionalità didattica – libri utili a spiegare il dramma degli esuli istriano e Giuliano-dalmati attraverso il racconto di tre personaggi che, con le infanganti accuse sbraitate in questi giorni, nulla hanno a che vedere. Per quale ragione dovrebbe essere un crimine mettere a disposizione, senza alcuna indicazione vincolante, libri che sono stati a più riprese utilizzati nelle sedi di Camera e Senato in occasione del Giorno del Ricordo ed utilizzati in centinaia di Comuni di varie regioni italiane (Veneto e Piemonte in primis)? Secondo questa distorta visione della realtà (che rispediamo al mittente) anche utilizzare libri della casa editrice Feltrinelli – il cui fondatore è stato appurato essere un bombarolo appartenente alla sinistra sovversiva- sarebbe da considerare un’onta”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017