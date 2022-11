Finale Emilia, ditta non in grado di realizzare i lavori: slitta il ripristino del ponte Vecchio

FINALE EMILIA – Slittano ancora i lavori al ponte Vecchio di Finale Emilia. Attraverso un video pubblicato sulle pagine social del Comune di Finale Emilia, il sindaco Poletti è intervenuto sulla questione. Queste le sue parole:

“Il 5 agosto sono state aperte le buste in seguito allo svolgimento del bando per i lavori al ponte Vecchio: ha vinto un Consorzio di Bologna, che sembrava avesse tutte le caratteristiche necessarie per poter eseguire i lavori. Dopo diversi mesi, insieme ai legali della ditta, abbiamo convenuto che fosse il caso che la ditta rinunciasse ai lavori, in quanto non attrezzata per poterli eseguire a regola d’arte. Abbiamo chiesto la congruità dei prezzi e, di fronte a questa richiesta, la ditta ci ha risposto che non sarebbero stati loro ad eseguire i lavori, bensì una ditta consorziata. Questa formula non è possibile, ragion per cui, con i nostri legali e quelli della ditta, si è concordata la rinuncia all’appalto. Cosa succede adesso? Da una decina di giorni abbiamo inviato la richiesta di congruità dei prezzi alla ditta seconda arrivata al bando di gara, entro questa settimana la ditta dovrà rispondere, per cui spero di essere in grado di comunicare presto quando prenderanno il via i lavori”.