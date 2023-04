Per la Vis San Prospero continua la festa: gli Allievi Under 17 vincono il campionato provinciale

SAN PROSPERO – A distanza di due giorni dalla promozione in Prima Categoria della prima squadra, ottenuta con una giornata d’anticipo grazie al successo contro la Don Monari che ha certificato aritmeticamente il primo posto nel Girone F di Seconda Categoria, la Vis San Prospero Calcio del presidente Max Bisi centra un altro risultato di prestigio.

La squadra Allievi Under 17 della Vis San Prospero, guidata da Mister Fabio Venturato, ha, infatti, replicato il successo della stagione passata , vincendo con una giornata di anticipo il Girone B del campionato Provinciale FIGC Allievi a 11 squadre e confermandosi come una delle migliori compagini giovanili provinciali.

I prossimi impegni che il gruppo dovrà affrontare saranno ora le fasi finali provinciali modenesi ed il girone finale della Coppa Casari Under 17, per il quale è stata ottenuta la qualificazione. “Un’annata indimenticabile per la società e per la città” commenta la Vis San Prospero.

Di seguito, una foto della squadra Allievi Under 17 della Vis San Prospero (da sinistra in alto: Mister Malaguti – A. Malagutti – Prandini – Salvi -El Kordy – Savoia – Spina – Morandi – Barbieri – Pedrazzi – Eddaif – Ferrari – F. Malagutti – Mister Fabio Venturato. Da sinistra in basso: Benati – Danna – Del Villano – Bonomi – Castiello – Gennari – Caporusso – Masi – Vicenzi – Cantiello – Diana – Negri):

