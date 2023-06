Pallavolo, Stadium Mirandola: arriva lo schiacciatore Federico Rossatti

MIRANDOLA – Nuovo arrivo in casa Stadium Mirandola: Federico Rossatti blinda il reparto schiacciatori della squadra della Bassa modenese. Veronese di nascita ed emiliano d’adozione, lo schiacciatore classe 1994 prosegue la sua avventura in Serie A3. Dopo Tuscania e Parma, è il turno della Stadium Mirandola.

Rossatti inizia la sua avventura nei campionati nazionali a soli 16 anni tra le fila del Club Italia. Da lì la scalata che lo fa approdare in B1 prima e in Serie A nel 2016 con la casacca della Volley Tricolore di Reggio Emilia. Nella stagione 2020/2021 la prima esperienza all’estero tra le fila della Pallavolo Lucerna in Svizzera.

Queste le sue prime parole da giocatore della Stadium Mirandola: “Sono stato colpito dalla rosa che sta allestendo Mirandola e dato che ero

interessato a fare parte di un progetto della zona sono felice di aver ricevuto la chiamata da parte del direttore sportivo. Credo che dopo un anno di esperienza nella categoria Mirandola sia pronta ad affrontare la stagione con una consapevolezza maggiore, puntando a fare bene. Sono felice di poter condividere il PalaSimoncelli con un pubblico partecipe e caloroso come quello di Mirandola, fa sempre bene avere un aiuto in più, soprattutto dato il grande numero di derby di questa stagione. Sarà importante riuscire a fare gruppo fin da subito e unire gli intenti perché ci sono tutte le carte in regola per potersi divertire in questo campionato”.

Queste le caratteristiche di Federico Rossatti:

Nato a Verona | 22 Lug 1994 | 204 cm | Schiacciatore

2022 – 2023 WiMORE Volley Parma

Serie A3

2021 – 2022 Maury’s Com Cavi Tuscania

2020 – 2021 Luc Volleyball (SUI) Lega Nazionale A

2019 – 2020 Maury’s Com Cavi Tuscania Serie A3

2018 – 2019 Volley Arno Castelfranco (PI) Serie B

2017 – 2018 BCC Castellana Grotte (BA) SuperLega

2016 – 2017 Volley Tricolore (RE) Serie A2

2015 – 2016 Alto Adige Volley Sudtirol (BZ) Serie B1

2013 – 2015

Volley Forlì

Serie B1

2012 – 2013 Serie B2

2011 – 2012 Club Italia Serie B2

Giovanili Argentario Volley (TN)

Alcune immagini a cura di Chiara McKay, WiMORE Parma:

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: