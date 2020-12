In volo coi Vigili del Fuoco sulle aree alluvionate dal Panaro tra Nonantola e Castelfranco

I Vigili del Fuoco di Modena hanno realizzato un video dal loro elicottero che mostra in tutta la sua pienezza quanto provato dall’esondazione del fiume Panaro domenica 6 dicembre 2020.

Il fiume ha rotto l’argine destro a Castelfranco Emilia attorno alle ore 8.30 di mattina, e già alle ore 10 tutto intorno si era accumulato acqua per oltre 2 metri di altezza.

La faglia è lontana dall’essere stata riparata, per cui l’acqua ha raggiunto il territorio di Nonantola.

Nella zona sono coinvolte circa 60 famiglie che sono state contattate in queste ore e per le quali si sta predisponendo l’evacuazione grazie al supporto di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell’ordine, anche attraverso l’intervento di elicotteri.

Nel rispetto della normativa vigente relativa all’emergenza covid, sono state predisposte tre strutture dedicate all’accoglienza di eventuali sfollati: il PalaReggiani (per i covid negativi), la Palestra delle Scuole Guinizelli (per le persone in isolamento) e la Palestra delle Scuole “Rosse” (per i covid positivi).

Si segnala la chiusura di alcune strade: Via Bonvino, Via Viazza e Via Tronco.

Si segnala la chiusura della Via Emilia da e per Modena (zona Fossalta).

Si sconsiglia ogni tipo di spostamento da e verso le zone interessate. Inoltre, si raccomanda di evitare assolutamente ogni tipo di assembramento di “curiosi” nelle zone coinvolte.

Infine, è stato attivato per la popolazione coinvolta un numero di telefono da usare SOLO IN CASO DI EMERGENZA: 3498323693.

