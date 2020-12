Rotta del Panaro, allagata vasta area tra Castelfranco e Nonantola – FOTO E VIDEO

Domenica 6 dicembre 2020 il Panaro ha rotto l’argine destro a causa della grande quantità di acqua che è arrivata dalla montagna, dove la neve caduta nei giorni scorsi si è sciolta a causa dell’innalzarsi delle temperature, e da quanto ne è caduta con le piogge intense nelle ultime ore.

L’argine non ha retto e l’acqua del fiume ha allagato a Castelfranco la zona circostante l’area di Gaggio, in direzione Nonantola, tra le vie Tronco, Viazza e Buonvino. Una quarantina le famiglie evacuate nelle tre aree allestite attesi gli elicotteri di Protezione Civile e Marina Militare per facilitare l’evacuazione.

La faglia, racconta il nostro inviato a Castelfranco, si sta ancora allargando e i tecnici sono al lavoro per ridurla. Intanto ha ricominciato a piovere

Preoccupazione in montagna perchè ha ceduto la pila del ponte Samone

Cede la pila del ponte Samone⚠️⚠️⚠️

Ponte chiuso e tecnici sul posto! — Provincia di Modena (@provinciamodena) December 6, 2020

