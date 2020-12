Bomporto, troppe persone, pescatori o semplici curiosi si affacciano sugli argini

Troppe persone, pescatori o semplici curiosi si affacciano sugli argini.”. E’ l’osservazione del sindaco Angelo Giovannini che invita tutti alla prudenza. Il Secchia è in allerta rossa e il Panaro ha esondato poco distante, acqua se ne è vista anche in paese, tra pioggia e canali sotto pressione, quindi c’è poco da curiosare.

Scrive il sindaco:

AGGIORNAMENTO MALTEMPO Domenica 6 dicembre 17.15

I fiumi rimangono ancora vicini a livelli critici, soprattutto il Secchia si mantiene ancora sopra alla soglia rossa. Ricordiamo che la collinetta del parco Unità d’Italia a Bomporto non è un parcheggio e chi lascerà la macchina sul posto verrà sanzionato.

Proseguirà per tutta la serata il monitoraggio degli argini grazie al gruppo dei volontari della Protezione Civile. Il Coc rimane sempre aperto e disponibile a fornire qualsiasi informazione al numero 059800719.

Si conferma lo stato di massima allerta già prefiguratesi nella notte e nella mattinata . Le piene di Secchia e Panaro sono in transito e non saranno né brevi né veloci. Stanno transitando in queste ore i colmi di entrambi i fiumi con piene decisamente importanti.

Si raccomanda a tutti, per precauzione, di rimanere ai piani alti e non avvicinarsi alle arginature. Troppe persone, pescatori o semplici curiosi si affacciano sugli argini.

Restano operativi i volontari di Protezione Civile ed è attivo il COC (tel.059.800.719). Si avvisa dell’avvenuta chiusura, per precauzione, del ponte Bailey a Solara.

Si ricorda che si è verificata una rottura arginale importante in territorio di Castelfranco che sta creando forti disagi anche a Nonantola e si sconsiglia vivamente di recarsi in loco