Il Secchia diminuisce, il Panaro esonda e per la messa in sicurezza ci vuole tempo. E piove ancora

Il Secchia diminuisce, il Panaro esonda e manca tempo ancora alla messa in sicurezza. E’ il punto della situazione relativo alle ore 13 di domenica 6 dicembre.

Continua nella provincia di Modena la preoccupazione per i livelli raggiunti dai fiumi Secchia e Panaro a causa delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi e di oggi.

La situazione del Secchia, inizialmente, destava più preoccupazione soprattutto nelle prime ore della giornata odierna, quando il livello del fiume a ponte Alto ha raggiunto la storica cifra degli 11 metri, mai toccata prima a memoria d’uomo. Ora invece è in continuo miglioramento, nonostante sia a ponte Alto che a ponte dell’Uccellino questa mattina avesse quasi raggiunto il livello dei ponti.

Diversa è la situazione del Panaro. Il fiume ha infatti rotto l’argine ed è esondato allagando una vasta zona tra Castelfranco e Nonantola e come conferma la Protezione Civile la faglia che si è creata è ancora in allargamento. Ciò ha provocato l’allagamento delle zone circostanti e l’evacuazione di una quarantina di famiglie.

Tecnici e volontari sono ancora al lavoro per contenere la fuoriuscita, ma la situazione non è ancora sotto controllo ed è necessario un continuo monitoraggio anche a causa delle nuove piogge in caduta nelle ultime ore e previste anche dopo.

Nella zona sono coinvolte circa 60 famiglie che sono state contattate in queste ore e per le quali si sta predisponendo l’evacuazione grazie al supporto di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell’ordine, anche attraverso l’intervento di elicotteri.

Nel rispetto della normativa vigente relativa all’emergenza covid, sono state predisposte tre strutture dedicate all’accoglienza di eventuali sfollati: il PalaReggiani (per i covid negativi), la Palestra delle Scuole Guinizelli (per le persone in isolamento) e la Palestra delle Scuole “Rosse” (per i covid positivi).

Si segnala la chiusura di alcune strade: Via Bonvino, Via Viazza e Via Tronco.

Si segnala la chiusura della Via Emilia da e per Modena (zona Fossalta).

Si sconsiglia ogni tipo di spostamento da e verso le zone interessate. Inoltre, si raccomanda di evitare assolutamente ogni tipo di assembramento di “curiosi” nelle zone coinvolte.

Infine, è stato attivato per la popolazione coinvolta un numero di telefono da usare SOLO IN CASO DI EMERGENZA: 3498323693.

Nella Bassa il Panaro è arrivato a livelli bassi, essendo fuoriuscito a Castelfranco.

Ponti chiusi

Ponte Alto

Ponte dell’Uccellino

Ponte Motta

Navicello Vecchio

IL SECCHIA

IL PANARO

