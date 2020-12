Chiude il ponte San Martino Secchia – ECCO I PONTI CHIUSI E QUELLI APERTI

AGGIORNAMENTO ORE 18

Chiusi anche il ponte di Concordia e ponte Pioppa (leggi l’articolo)

*******************

E’ arrivata in redazione la notizia della chiusura del ponte di San Martino Secchia, tra San Prospero e Carpi. La decisione è stata presa in via precauzionale per garantire il passaggio della piena del Secchia previsto in queste ore.

Da San Prospero il Comune spiega che

Alle ore 15:00 il livello del fiume Secchia è di metri 11,38. La situazione è costantemente monitorata e al momento non si segnalano criticità Per qualsiasi segnalazione o situazione di emergenza è attivo il numero di telefono 059809715

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017