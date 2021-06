Massa Finalese, da oltre 200 giorni manca un medico di base

MASSA FINALESE – Sono passati oltre 200 giorni dal 2 novembre 2020, giorno in cui il dottor Andrea Serafini è andato in pensione, lasciando scoperta una posizione da medico di base a Massa Finalese, dopo che il bando per la sua sostituzione è andato deserto. A disposizione dei massesi sono rimasti, dunque, solo tre dottori, mentre i circa 900 pazienti del dottor Serafini hanno dovuto optare per altre soluzioni nei comuni circostanti, in particolare Finale Emilia, con evidenti svantaggi in termini di distanza, soprattutto per quei pazienti con difficoltà di mobilità, anche se il dottor Serafini ha continuato a visitare anche dopo essere andato in pensione. Sarebbero al momento circa 100 i pazienti del dottor Serafini a non aver ancora compiuto la scelta del nuovo medico di base. Così, mentre frazioni di altri comuni, come quelle di Mirandola, che sembravano poter avere problemi simili, hanno visto individuare una soluzione, a Massa Finalese dopo oltre 200 giorni ancora manca un medico di base.

