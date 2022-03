Hockey, Serie C: Scomed Bomporto in crescita nonostante due sconfitte

BOMPORTO – Nonostante le sconfitte, buona prestazione per gli Scomed Bomporto, che in casa, domenica 27 febbraio, hanno incontrato in due partite la formazione di Empoli nell’ambito del campionato di hockey di Serie C.

Sono stati due incontri (uno per recuperare quello sospeso per Covid) ad altissima intensità, nei quali alla superiorità tecnica dell’Empoli ha risposto la grande determinazione dei giovanissimi bomportesi che dopo ogni incontro confermano la propria costante crescita.

Questi i risultati della giornata nel campionato di hockey di Serie C:

SCOMED BOMPORTO – EMPOLI 3-6 (per i bomportesi goal di: Bartolai, Ganzerli, Orru)

EMPOLI – SCOMED BOMPORTO 4-1 (per i bomportesi goal di: Ganzerli )

La formazione: Mastria, Spatafora, Negro, Malara, Abdelmotti, Bartolai, Andreoli, Ballarin A., Ballarin G., Bellotto, Bergamini F., Colazzo, Ganzerli, Idrizosky, Melis, Montosi, Orrù, Tronconi, Zanella.

Nella foto: la formazione bomportese

