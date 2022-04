Camposanto, partecipò alla rapina ai danni di don Walter: condannato un 40enne

CAMPOSANTO – Nel gennaio del 2017, insieme a due complici, partecipò alla rapina nell’abitazione di don Walter Tardini: per questo, un 40enne di origini moldave, identificato in seguito alle analisi di un campione di sangue ritrovato sul luogo della rapina, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere. Lo riporta la “Gazzetta di Modena”: i tre erano entrati, durante la notte, nella camera del parroco, dove lo avevano rinchiuso dopo averlo minacciato, per poi lanciare dalla finestra la cassaforte per farla aprire, per poi scoprire che era vuota. I tre ladri riuscirono, però, a fuggire prima dell’intervento delle forze dell’ordine: nell’occasione, don Walter rimase ferito a causa delle schegge di vetro provenienti dai vetri della finestra, utilizzata dai malviventi per entrare nell’abitazione del parroco.

