Mirandola, controlli serali della Polizia Locale: una sanzione per veicolo privo di revisione

MIRANDOLA – Le Polizie Locali dell’Emilia-Romagna hanno svolto nella serata di venerdì 22 luglio controlli serali coordinati su tutta la regione. A Mirandola, la Polizia Locale ha messo in atto complessivamente nove posti di controllo, attraverso i quali sono stati controllati 97 veicoli: è stata elevata una sola sanzione per un veicolo privo di revisione. Tra i luoghi in cui sono stati messi in atto i posti di controllo a Mirandola nella serata di venerdì 22 luglio, via Circonvallazione, Statale Nord, viale Gramsci, Statale Sud a San Giacomo Roncole.

