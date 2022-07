San Felice, conclusi i lavori per il nuovo tratto di ciclabile di via Tassi

SAN FELICE SUL PANARO – Proseguono, a San Felice, gli interventi per migliorare e rendere più sicura la viabilità cittadina. Con il completamento dell’impianto di illuminazione, infatti, si sono conclusi a San Felice sul Panaro i lavori di realizzazione del nuovo percorso pedonale ciclabile, di circa 600 metri, a margine di via Tassi e che è il naturale collegamento tra via Canalino e la Circonvallazione Nord. Il costo complessivo dell’intervento – informa il Comune di San Felice – è di 90mila euro. Di seguito, due foto scattate da Giorgio Bocchi:

