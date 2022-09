Finale Emilia, grave operaio edile colpito alla testa da un gancio

FINALE EMILIA – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di ieri, giovedì 29 settembre, in un cantiere edile di Finale Emilia. Un operaio 41enne, al lavoro in un cantiere allestito nei pressi di un’azienda del comparto ceramica di Finale Emilia, è stato, infatti, colpito alla testa da un gancio metallico. Da una prima ricostruzione degli avvenimenti (sono in corso le indagini da parte di Carabinieri e Ispettorato del lavoro), sembrerebbe che il gancio stesse trasportando una trave di cemento, che si sarebbe, però staccata, provocando l’oscillazione del gancio che avrebbe colpito alla testa l’operaio 41enne, provocandogli un forte trauma cranico. Sul posto, nel cantiere di Finale Emilia, sono immediatamente intervenuti i soccorsi, allertati dai colleghi dell’operaio, che si sono subito resi conto della gravità della situazione. L’uomo è ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara.

