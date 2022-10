Baby gang, il rapporto: “Presenza in aumento: Modena tra le province peggiori d’Italia”

MODENA – Modena rientra tra le province d’Italia in cui la presenza di baby gang è in aumento; l’unica, insieme a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. Tra le peggiori a livello nazionale. E’ quanto emerge da un rapporto, basato sulle segnalazioni dei Comandi provinciali dei Carabinieri e delle Questure tra il 2019 e il 2021, pubblicato nei giorni scorsi da Transcrime, centro di ricerca interuniversitario di Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Bologna e Università di Perugia, e realizzato in collaborazione con il Dipartimento Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Innanzitutto, lo studio divide le baby gang (definite come gruppi composti da meno di 10 membri, di età tra i 15 e i 17 anni, generalmente maschi) in quattro categorie: gruppi privi di una struttura definita; gruppi legati ad organizzazioni criminali; gruppi che si ispirano a organizzazioni criminali estere; gruppi con strutture definite, ma senza ispirazione ad altre organizzazioni. Stando al rapporto, che evidenzia come detto l’aumento della presenza di baby gang in provincia di Modena, Modena sarebbe l’unica provincia in Emilia-Romagna in cui sono presenti gruppi che si ispirano a organizzazioni criminali italiane e una delle poche al nord con gruppi che si ispirano a organizzazioni criminali straniere.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017