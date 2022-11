Concordia, Mirandola e Basso mantovano: continua la ricerca del cinghiale che ha attaccato un uomo

CONCORDIA, MIRANDOLA – Sono in azione da ieri pomeriggio, giovedì 10 novembre, le pattuglie della polizia provinciale di Modena nella zona della Bassa modenese (in particolare nelle campagne tra Concordia, Mirandola e il Basso mantovano), per la ricerca e il contenimento del cinghiale che ha attaccato un uomo a San Giovanni del Dosso, Comune del mantovano che confina con quelli della Bassa modenese di Concordia e Mirandola, caricandolo e mordendolo.

L’azione è eseguita in stretto coordinamento con la polizia provinciale di Mantova e vede impegnate due pattuglie di agenti e il nucleo di controllo faunistico degli ungulati, che stanno compiendo azioni di monitoraggio anche in queste ore, alla ricerca di eventuali tracce dell’animale anche nel territorio modenese.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017